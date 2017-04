Mon expérience avec Chuck Berry

Pierre Harel 04-04-2017 | 11h07

Non! Le rock'n'roll n'aurait pu naître au Québec! Ni en aucun des pays nordiques! Le froid! Ce froid crispant qui nous renfrogne, nous rapetisse, ratatine, assombri, nous confine, nous raccourci, nous restreint et nous contraint, ce froid congelant nos mots à peine sortis de la bouche, ce froid nous isolant les uns des autres, ce froid ne pouvait enfanter le rock'n'roll puisque le rock'n'roll devait naître de la pesante chaleur de midi, du soleil couchant qui rend fou d'humidité mêlée de sueurs dans la tiédeur nocturne embaumant des parfums de fleurs irisés de fragrances d'alcool fraîchement distillé. Le rock'n'roll devait naître dehors sous de grands arbres bordant des cabanes à coton, à la brunante, comme Jésus dans son étable ouverte en d'autres temps et d'autres lieux.

«Madame Roll» avait de nombreux amants, mais son préféré demeurait «Monsieur Rock», tellement qu'elle avait fini par accepter sa demande en mariage et que, de leur union, naquirent de nombreux rejetons plus ou moins métissés puisque Madame était Noire teintée de Rouge et que Monsieur était Rouge et Noir. Un seul pur Blanc, fils adoptif de la «famille Rock'n'Roll», purement fou furieux comme le veut la pureté, mais dont nous parlerons plus tard, Gerry Lee Lewis.

Pour l'instant, il s'agit de Chuck Crazy Legs Berry, né le 18 octobre 1926 à Saint-Louis, au Missouri, et décédé il y a à peine un mois, le 18 mars 2017, à Wentzville, Missouri, à l'âge de 90 ans. Je ne reprendrai pas ici ce que des milliers d'exégètes de tous pays ont colligé sur lui et sa carrière, mais cliquez ici pour obtenir d'autres informations pertinentes.

Pour ma part et afin de mieux vous faire connaitre le fin renard qu'était Chuck Berry, je vous raconterai mon expérience d'un show qu'il devait donner avec l'accompagnement d'Offenbach jeudi le 7 août 1980 à la Place des Nations de Montréal, et qu'il termina seul, alors que le leader d'Offenbach, Gérald Gerry Boulet, et les autres membres du groupe fulminaient de rage en arrière scène. J'étais alors parmi la foule des spectateurs en compagnie d'amis venus pour assister au triomphe de ce géant du rock'n'roll. Mais tout d'abord, voici mon adaptation de la chanson Reelin and Rockin de Chuck Berry, adaptée en Chu un Rockeur, que j'ai chantée récemment lors du show de «SOS R'N'R» au StarZone de Québec le 11 février dernier. Voici Chu un Rockeur interprétée par Corbach:

Voici maintenant l'originale de Chuck Berry:

Nous étions donc parmi la foule en attente du début du show où Gérald Gerry Boulet avait invité le grand Chuck Berry à venir partager la scène avec ce groupe québécois faisant alors la pluie et le beau temps: Offenbach. Après de longues minutes de retard sur l'horaire annoncé, les membres du groupe s'amenèrent sur scène suivis de Chuck Berry et de sa guitare. M. Berry avait déjà envoyé une liste des chansons qu'il désirait interpréter afin qu'Offenbach, qui devait l'accompagner, apprenne les pièces retenues avant son arrivée. Ce qui est monnaie courante lorsqu'un artiste de renommée internationale s'amène seul, sans ses musiciens, sur une scène étrangère.

Le show débuta donc sur une entrée de Chuck Berry devant interpréter seul à la guitare le début de l'une de ses chansons pour être ensuite rejoint par la lourde orchestration d'Offenbach. C'est là que tout s'effondra. Cacophonie totale! Berry avait changé les clés de ses pièces à la dernière minute sans en aviser les gars! Ce qui devait être joué en mi, il le jouait en ré, ce qui devait être joué en sol, il le jouait en fa, etc. Après de longues minutes d'imbroglio, Offenbach quitta la scène en colère en laissant Chuck Berry seul avec le public qui l'ovationna longuement alors que, sans perdre une seconde, il enchaînait avec son succès Johnny B. Goode que voici:

Mais que c'était-il donc passé? Alors voilà! Pendant le test de son de l'après-midi, Chuck Berry avait répété avec Offenbach les chansons qu'il devait jouer dans les clés musicales prescrites, mais n'ayant pas aimé la lourdeur instrumentale d'Offenbach, qui d'après lui dénaturait l'esprit léger de ses chansons, après la répétition il changea la clé de chacune d'elles sans en aviser le groupe qui, de ce fait, ne pouvait plus performer et lui laissait rageusement le soin de s'accompagner seul, ce qu'il avait l'habitude de faire sans problème.

J'ai appris par la suite que cette légende du rock'n'roll n'avait pas apprécié l'attitude hautaine et prétentieuse de Gerry Boulet, croyant naïvement pouvoir utiliser son immense notoriété internationale à l'avantage d'Offenbach sans avoir le respect de l'homme ni de l'œuvre, pas plus qu'il n'a eu la reconnaissance de m'inviter en coulisse pour que je puisse rencontrer le musicien-poète dont j'avais adapté la chanson en langue québécoise.

Pendant que les gars d'Offenbach écumaient de colère en arrière-scène, Chuck Berry triomphait sur les planches, alignant ses succès les uns après les autres au grand plaisir des milliers de spectateurs venus pour le voir. Comme le dit si bien l'adage: «On n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces». Voici une chanson de Chuck Berry interprétée par les Beatles, Roll over Beethoven:

Voici, en bonus, une nouvelle version exceptionnelle de Johnny B. Goode par une jeune personne que Chuck Berry aurait sans doute appréciée:

