Laurence Jalbert: retour sur ses chefs-d'oeuvre

Pierre Harel 28-03-2017 | 09h40

Rivière-au-Renard, lieu de naissance de Laurence, Lise de son prénom de baptême, Jalbert, est une ancienne municipalité ayant maintenant le statut d'un quartier de la ville de Gaspé. Cet ancien village de moins de 3000 habitants, situé sur les rives d'une large baie s'ouvrant sur le golfe du Saint-Laurent, fut fondé vers 1790 par quelques familles canadiennes-françaises et irlandaises subsistant principalement de la pêche à la morue, et pour certains, de pratiquer l'agriculture et la coupe de bois de sciage. Les villageois en sont nommés les Renardois et les Renardoises, ce qui convient tellement bien à la physionomie de cette grande dame de la chanson québécoise qu'est Laurence Jalbert.

Cette magnifique renarde rousse qu'est Laurence Jalbert, auteure, compositrice et interprète, compte déjà à son actif onze albums de chansons originales incluant le dernier sorti en 2016, intitulé Ma Route, éponyme du premier extrait de ce compact comportant onze pièces à saveur country, que voici:

Je connais Laurence depuis longtemps et nous avons même déjà partagé la grande scène de la Place des Arts lors de la célébration du dixième anniversaire mortuaire de mon ami Gérald Gerry Boulet, il y a de ça quelques années. Mme Jalbert avait alors accepté de garder mon jeune fils Lou, assis dans son pousse-pousse, avec elle dans sa loge pendant que j'interprétais ma chanson Faut que j'me pousse devant un parterre me réservant une chaleureuse «standing ovation» à la fin d'une intense prestation.

Laurence Jalbert est une artiste méritant certainement une beaucoup plus grande reconnaissance, de par la qualité de ses œuvres, et pour sa constance à parcourir le Québec pour les interpréter devant des publics toujours captivés par leurs intensités poétiques et la beauté des mélodies les soutenant. À ce chapitre voici l'une de ses plus belles chansons témoignant d'un engagement envers la cause des femmes et des enfants violentés à travers le monde et ici au Québec, puisqu'elle le fut elle-même autrefois comme tant d'autres Québécoises et Québécois. Cette chanson, Encore et Encore, est un hymne dédié à toutes celles ayant souffert des sévices de la méchanceté et de la cruauté humaine jusqu'à la mort:

Enfin, je ne saurais terminer cette chronique sans vous faire écouter l'une des plus belles chansons jamais écrites et composées par un, ou une, artiste québécoise. Cette chanson que j'aime depuis ma première écoute est d'une admirable facture francophone nord-américaine et représente bien l'importance et l'originalité de l'apport québécois au concert des Nations de la Francophonie. À mon sens elle est aussi importante que les chansons de Gilles Vigneault et de Félix Leclerc quant à son appartenance typique à la culture canadienne-française et québécoise. Teintée de nuances contrées magnifiques, cette chanson, Au nom de la raison, est un pur chef-d'œuvre du genre et la première à raconter les ravages de l'hypocrite rationalité sur le fragile et limpide émotionnel quand il s'agit de rompre l'amour. Voici, Au nom de la raison, de la poétesse Laurence Jalbert:

