Le singulier Moran et son talent de poète

21-03-2017 | 12h08

J'ai longtemps cherché l'angle d'attaque à cette chronique car Jean-François Jeff Morand, de son nom d'artiste, Moran, est un personnage singulier, d'une singulière et sombre poésie aux images parfois éclairées de lueurs d'une géniale rugosité cédant parfois le pas au talent, le talent étant une facilité à s'exprimer aisément, habilement, élégamment dans un cadre conventionnel, car si les sociétés humaines ne reconnaissent habituellement pas le génie en son temps, elles reconnaissent et admirent, depuis toujours, le talent sur le champ.

Du talent, Jeff Moran n'en manque pas. Il en a même beaucoup, énormément! Ses textes sont impeccables et recèlent des éclats de génie au moment où on s'y attend le moins. Comme il le dit lui-même il est allé à l'école de Léo Ferré et ça se lit et ça s'entend et ça le place définitivement dans un créneau à part, très à part de celui des autres chansonniers québécois de l'heure et même d'un passé récent. Ça le place même à l'écart du Québec et d'une grande majorité de Québécois et de Québécoises, pour l'instant, car Jeff Moran n'est pas qu'un poète inspiré, il est aussi un stratège éclairé en ayant judicieusement compris que l'Europe francophone lui ouvrirait les bras puisqu'il y arrive à un moment des plus propices.

En effet, les Français, dont sont plus ou moins culturellement tributaires les pays francophones limitrophes, connaissent le même envahissement par la chanson anglo-américaines que nous au Québec, via l'internet et les gros diffuseurs internationaux. Mais! La France a quand même un passé riche de poètes et de chansonniers à textes constituant une vieille garde importante tardant cependant à se renouveler depuis une quinzaine d'années. Jeff Moran arrive donc là-bas à point nommé avec son style sombre, ses textes un peu voyous d'une intense poésie populaire, et son accompagnement musical très simple étrangement tout à fait dans le «trend» mondial se développant actuellement des deux côtés de l'Atlantique sauf en France et au Québec, où règne encore une lourde lourdeur orchestrale d'accompagnement.

On m'apprenait que Jeff Morand avait commencé à jouer de la guitare à 30 ans et je crois que c'est exactement ça qui l'a préservé de verser dans la cacophonie musicale ambiante quand il s'agit de soutenir un texte, son chanteur ou sa chanteuse. C'est clair! Il n'est pas un virtuose de la guitare, mais au lieu de s'effacer la queue basse en s'excusant de son inexpérience pour laisser la place à un guitariste professionnel, comme le feraient la plupart des aspirants chansonniers québécois, il a su tirer parti de ses limites et faire d'une limitation instrumentale la source innovante d'un accompagnement génial entièrement dédié à la mise en valeur d'un texte poétique, tout à fait à la manière des trouvères et des troubadours d'il y a mille ans.

Je ne pourrais terminer cette chronique sans mentionner que Jeff Morand le poète est en couple avec Catherine Major la poétesse et que les deux ont écrit et composé la chanson thème de l'équipe des coachs de La Voix 2017. Ils ont deux enfants aux couches et la famille compte aussi une fille plus âgée issue d'une précédente union de Jeff. Ils sont magnifiques d'amour et de géniales collaborations. C'est tellement beau à voir dans ce milieu artistique d'enfoirés égotiques. Je prédis à Moran une belle carrière européenne à l'égal des Grands qu'il affectionne. Cette carrière, elle commence maintenant, en mars 2017, puisqu'il donne déjà plusieurs spectacles en France. En 2019 Moran reviendra au Québec auréolé de gloire et connaitra, peut-être comme Félix Leclerc, un véritable succès populaire. Voici donc, pour que vous le connaissiez mieux sa chanson La Chute, tirée de son album Le silence des chiens:

Bonne semaine.