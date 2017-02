La Chicane «on the go»

Pierre Harel 21-02-2017 | 09h19

Au milieu de la nuit je suis sorti sur la galerie de notre modeste logis de Limoilou et j'ai longuement humé l'air humide, presque tiède, fleurant l'écorce ramollie d'une sève dégelée. Nous ne sommes pourtant qu'à peine passé la mi-février et déjà le printemps s'installe alors que l'hiver, remontant rapidement vers le Nord, s'en va regeler la banquise fondante en réponse aux prières des ours polaires, bœufs musqués, renards, lagopèdes, lemmings, et tous les autres craignant la chaleur arctique.

C'est à croire que ce dégel hâtif pourrait avoir eu d'autres effets que celui de ramollir l'écorce des arbres alors que nous apprenions la reformation du groupe La Chicane sous l'initiative de son inspirant leader Daniel Boom Desjardins. Ce groupe formé originellement en 1993 à Val-d'Or, ville minière de l'Abitibi du Québec nordique, a longtemps joué dans les bars locaux avant d'entreprendre une véritable carrière après un déménagement à Montréal en 1996.

En 1998, le groupe sort un album intitulé En catimini qui fera exploser leur parcours jusque-là modeste. Sous l'inspiration efficace des poètes et musiciens Boom Desjardins et Danny Bédard, la magnifique chanson en langue québécoise intitulée Calvaire défonce les barrières imposées par la clique francophile montréalaise adepte du «bon parler français», et offre enfin au Québécois une suite inespérée aux poésies chansonnières vernaculaires d'Offenbach, de Corbeau et de Plume Latraverse. La voici:

À ma première écoute de cette chanson je fus tout de suite conquis par cette phrase, tellement incorrecte quant au français de France, mais absolument et parfaitement juste au plan du langage originel des Canadiens français d'un bout à l'autre du Canada: «de mes erreurs les plus pires».

J'entends encore les exclamations outrées de milliers d'intellectuels pointilleux, critiques littéraires, puristes d'une langue d'outremer imposée au peuple par une élite passée du joug colonial brutal de l'Angleterre à celui, plus culturellement sournois de la France.

Ah oui!! Je les entends glapir ces punaises de sacristies comme des nonnes besogneuses surprenant l'aumônier du couvent tout nu au sortir du bain. La plupart de ces pauvres déculturés de l'élite québécoise n'ont même pas encore compris qu'une langue est un souffle, une vibration aérienne de l'âme issue des poitrines d'un peuple qui l'exhale et la module. Cette chanson, Calvaire, a été le choix des Québécois canadiens-français qui ont propulsé l'album la contenant au-delà des 200 000 copies vendues en l'espace de quelques semaines.

Pour le bénéfice de mes lecteurs chez Canoe.ca, que je remercie d'une présence assidue depuis déjà cinq années, je tiens à préciser encore une fois que mon utilisation de l'appellation «Canadiens français» du Québec, plutôt que «Québécois francophones», correspond à une réalité historique et culturelle ayant ses racines bien implantées en Amérique du Nord depuis au moins 500 ans. Au Canada comme au Québec, il y a des milliers de francophones d'ethnies différentes ne faisant pas partie, historiquement et culturellement, de la Nation des Canadiens français. Voici la définition du Larousse de ce qu'est une nation:

«Ensemble des êtres humains vivant dans un même territoire, ayant une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de traditions, parfois de langue, et constituant une communauté politique.»

Je me souviens de Câline de doux blues à sa sortie en 1972. Glapissements et grincements de dents pour: «Ça été d'valeur qu'à jouze». À l'époque le peuple aussi avait parlé comme pour ce qui est de la touchante chanson du groupe La Chicane, Calvaire. Ma chanson, j'en suis l'auteur du texte, est devenue un classique de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en plus d'avoir été intronisée au Canadian Songwriters Hall of Fame.

Voici une autre chanson tirée de En catimini, premier album de ce groupe et de son leader Boom Desjardins, en passe de devenir mythique Juste pour voir le monde.

Le poète Desjardins a réuni autour de lui et de son meilleur ami, le poète Danny Bédard, les membres originaux de La Chicane pour une tournée qui s'amorcera à l'été 2017 et qui amènera sans doute ce groupe important à peu près partout où il y a des Canadiens français au Canada, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et peut-être même aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre.

La bonne nouvelle? La Chicane produira un nouvel album de chansons originales qui devrait sortir en 2018 pour le plus grand plaisir de leurs admiratrices (teurs).

