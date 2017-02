Vincent Vallières: quoi comprendre de Bad Luck ?

Pierre Harel 14-02-2017 | 10h45

Bon! Un autre jeune auteur-compositeur-interprète bourré de talent qui ne se préoccupe plus de la qualité d'écriture de ses poésies. «Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés» écrivait Jean de La Fontaine dans sa fable Les animaux malades de la peste.

Comme je n'ai pas écouté l'album au complet et que je dois me fier à son premier extrait intitulé Bad Luck, puisque je ne reçois pas de parutions de courtoisie de la part de Spectra Musique, je ne peux que rendre compte de ce que j'ai vu et entendu. Vu? Mais oui! Comme chez Patrice Michaud, le clip accompagnant Bad Luck est aussi abracadabrant que celui de Mécaniques générales, premier extrait de l'album de Michaud Le feu de chaque jour. Aucun rapport avec ce dont parlent leurs chansons.

N'importe quoi! Comme les chansons d'ailleurs qui ne semblent avoir ni queue ni tête, alignant des mots se voulant des mots images, mais qui ne sont finalement que de bêtes clichés disparates. Mais qu'est-ce que cette tendance absurde? Une quête de liberté créative par le je-m'en-foutisme? Une manifestation de paresse intellectuelle? L'application de l'énoncé de McLuhan [NDLR, «le message, c'est le médium»]? L'exclusive possession par l'interprète des droits d'auteur et de compositeur au détriment de la qualité? Il y a pourtant au Québec plein de paroliers talentueux ayant déjà fait leurs preuves et beaucoup de poètes se cherchant du travail.

Heureusement, les filles ne semblent pas se plier à cette mode de bâcler l'aspect parolier des chansons. Elles ont presque toutes d'excellents textes suscitant des images mentales ordonnées et chargées de sens du début à la fin de leurs œuvres. Quand je parle des garçons et de leur bric-à-brac, je ne parle pas de certains textes dadaïstes ou surréalistes éclatés, chaque mot étant, indépendamment les uns des autres, une couleur, un son, une émotion, ça serait trop beau, mais plutôt de leur tendance paresseuse à s'éloigner des textes conventionnels plus recherchés des filles respectant une ligne de sens, une phrase. Non! Oh que non! Non, non, non les garçons! Vous n'êtes que cancres et brouillons...

Il est un fait reconnu que les filles sont plus travaillantes que les garçons, conséquemment plus fières et exigeantes de l'excellence et de la beauté de leurs textes chansonniers. La plupart des filles travaillent leurs textes sur papier ou à la tablette avant musique. La plupart des garçons travaillent la musique d'abord et remplissent ensuite l'espace musical disponible avec des mots. Ce qui fait de beaux textes sur des musiques ordinaires et des textes folichons sur de belles musiques.

Revenons à Vincent Vallières. Ce jeune homme m'a beaucoup surpris avec la piètre qualité parolière du premier extrait, Bad Luck, de son récent album. Il m'avait pourtant habitué à des textes beaucoup plus soignés. L'accompagnement musical et la mélodie cependant n'ont rien perdu de leurs qualités habituelles chez lui. Je pense que Vincent Vallières n'était pas vraiment prêt à produire un nouvel album, si j'en juge par ce premier extrait. Je serais très surpris que les autres titres soient très différents de celui-ci, car il est rare que l'on sorte un premier extrait d'un nouveau disque qui n'est pas la meilleure chanson de l'ensemble. Je lui souhaite donc de ne plus s'embarquer dans la production d'un album à moins d'être bien certain d'avoir quelque chose à dire et à chanter du début à la fin. Ce sont ces albums, empreints de tiédeurs, qui finissent par tellement affadir une carrière qu'elle se réfugie dans les compilations et dans les reprises avec invités avant même que l'artiste n'ait cinquante ans.

Vincent Vallières a toujours le feu, l'intelligence, le génie, l'habileté, et l'expérience de produire des chansons d'excellence capables de réjouir tout le monde par la qualité de leurs textes autant que par l'originalité de leurs musiques et de leurs mélodies. Cette fois, je ne suis pas certain. Voici donc Bad Luck.

Bonne semaine.