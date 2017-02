Patrice Michaud et le sens des mots

Pierre Harel 07-02-2017 | 09h08

La première fois que j'ai entendu Patrice Michaud chanter c'était à la radio de la Windstar 2003 alors que j'allais porter mon Lou à l'école Cardinal-Roy de Québec. Il y était en secondaire IV à l'automne 2014 et la chanson s'intitulait: Mécaniques générales.

Ma première impression? Tiens! Un autre jeune qui a une voix superbe, une musique accrocheuse, une mélodie géniale qui nous reste dans l'oreille et qu'on peut siffler ou chantonner facilement, mais qui essaye de faire son intelligent en utilisant des mots ou des expressions inappropriés de façons ridicules, aussi ridicules que l'appellation «Offenbach» trouvée au hasard dans un Larousse pour servir de nouveau nom à un band quand même devenu célèbre. Il n'y a pas plus de correspondance entre la mécanique générale et l'amour, qu'entre Jacques Offenbach et le rock'n'roll. Non plus de rapport entre le mélange des «langues mortes» et le «french kiss», qu'entre Mère Teresa et Madonna. Alors! Pourquoi?

Pourquoi? Parce qu'il est d'une génération qui a été noyée dans les «jingles» de pub, ce bruit de fond insensé où les phrases n'existent plus et où les mots ne sont plus que des éclats, des parcelles, des morceaux disparates de sens, et que cette génération se devait absolument de comprendre et d'appliquer, pour survivre artistiquement, l'énoncé de Marshall McLuhan: «The medium IS the message» [«le message, c'est le médium»]. Patrice Michaud n'est pas le seul à se foutre des sens étymologiques et sémantiques des mots et des expressions qu'il utilise dans ses chansons. Les jeunes sont presque tous comme ça! Cormier, Nevsky, et beaucoup d'autres, utilisent l'énoncé de McLuhan en créant une ambiance sonore où le mot ne porte plus qu'une infime partie du sens, alors que l'ensemble des sonorités, y compris celles des mots, en porte l'essentiel.

Chez Michaud cependant, là où je suis vraiment demeuré très désagréablement accroché, c'est à son incroyable «elle avait les ongles longs», suivi de «j'avais les ondes courtes». Surprenante tentative de rimaille plutôt insignifiante d'un adolescent croyant pouvoir chanter n'importe quoi puisque sa voix, sa musique, et sa mélodie sont géniales, efficaces, et que tout le monde en craque!

J'étais fâché d'un tel gaspillage! Très fâché même, au point de ne plus vouloir entendre les autres chansons de son album Le feu de chaque jour, duquel était tirée Mécaniques générales, et de fermer la radio chaque fois que je l'entendais, et elle jouait souvent. Voici donc, avec plus de 650 000 visionnements sur YouTube, tirée de son album Le feu de chaque jour paru le 4 février 2014, la chanson de Patrice Michaud Mécaniques générales:

Heureusement, le temps passe et tout évolue dans un sens ou dans l'autre. Ma première impression du nouveau travail de Patrice Michaud, et il me fait plaisir de le dire, a évolué dans le bon sens. Suite à l'écoute de la pièce Kamikaze, tirée de son récent album Almanach paru le 3 février 2017, je dois très agréablement admettre que ce garçon, malgré son inquiétante obsession pour la dynamite et sa paresse intellectuelle, fait des progrès considérables dans sa maîtrise de l'art chansonnier. N'y manquait qu'une utilisation plus poétique et moins fragmentée des mots puisque tout le reste y était déjà acquis. Ce troisième album, Almanach, mot concernant, surtout au Québec, un bouquin annuel contenant les prévisions météorologiques nécessaires à l'agriculture, aux pêcheries, enfin, à toutes activités humaines dépendantes de la météo, ce troisième album, dis-je, à en juger pas son premier extrait Kamikaze, est prometteur de beau temps, de ciels bleus sans nuages, sans tempête, et pourrait assurer une récolte abondante et de qualité.

Cependant, advenant que Patrice Michaud, le chaton de Cap-Chat en Gaspésie, devienne un matou et qu'il songe à bondir au-dessus de l'Atlantique vers la France et l'Europe francophone, je lui suggère impérativement de s'adjoindre un parolier-réviseur d'expérience, non pas pour l'inspiration, mais bien pour l'organisation poétique de ses textes et la qualité des images qu'il veut susciter. Les Européens sont frileux quand il s'agit de poésie chansonnière et beaucoup moins enclins à ne se satisfaire que de la voix et de l'accompagnement musical d'une chanson comme nous le sommes au Québec depuis quelque temps, et ça, c'est le résultat d'avoir trop entendu de chansons anglophones sans comprendre grand-chose au niveau du sens, mais de les avoir aimées quand même pour leurs sonorités.

Pour conclure, j'ai adoré le traitement musical de Kamikaze, dénué d'artifices, frugal, laissant toute la place à la voix et à l'interprétation du poème, s'inscrivant ainsi dans une nouvelle tendance internationale. Voici donc, tiré de l'album Almanach, un premier extrait, Kamikaze:

