Christine and The Queens, Ella Eyre et LP à découvrir!

Pierre Harel 31-01-2017 | 08h54

Voilà que trois femmes, ne se connaissant pas personnellement, la première, Natasha Lampron, créatrice-administratrice de la défunte «Page d'Harel», ayant fréquemment contribué à mes chroniques passées, la deuxième, Sonia Mainville, devenue coadministratrice de cette même page maintenant disparue, ces deux femmes, dis-je, m'ont suggéré via Facebook, sans se concerter, l'écoute de chanteuses pouvant servir d'exemples aux auteures, compositrices et interprètes québécoises désireuses d'échapper à la monotonie créatrice générale.

Une troisième femme m'étant tout à fait inconnue, mais tout de même amie Facebook, Marie-Jo Poirier, m'a aussi suggéré d'ajouter Christine and The Queens à Ella Eyre et LP, ce que j'ai fait avec l'intense plaisir d'avoir découvert trois artistes, femmes avant-gardistes du domaine de la chanson, et de vous amener à peut-être apprécier le vent de fraîcheur qu'elles apportent, dont nous aurions grand besoin, ici, au Québec.

La première suggestion m'a été envoyée par courriel, inopinément, un soir de la semaine dernière. Natasha, compagne merveilleuse des 5 dernières années m'ayant récemment remercié, m'envoyait un lien chez YouTube vers une chanteuse que je ne connaissais pas, Ella Eyre, de son nom, Ella McMahon. Pendant l'écoute du clip Feel The love, j'ai d'abord pensé qu'elle voulait me passer un message concernant la fin abrupte de notre relation et une possible réconciliation amoureuse. Un coup de fil et non! Hélas non! Ce n'était pas ça! C'était, m'a-t-elle dit, par amitié, tout simplement, pour l'intensité remarquable de l'interprétation de Ella Eyre, la frugalité de l'accompagnement instrumental laissant tout l'espace émotionnel à la chanteuse, et l'enregistrement «live on tape» de la chanson Feel The Love que voici:

La deuxième suggestion m'a été faite samedi matin passé via Facebook par Sonia Mainville, amie fidèle depuis cinq ans, me faisant une première proposition de chronique. Cette fois, pas de courriel, mais la publication, directement sur ma page, du vidéoclip d'une autre chanteuse dont je n'avais jamais entendu parler: LP, de son nom Laura Pergolizzi, et sa chanson Lost on You. Je dois vous dire que tôt, ce samedi matin, j'avais posé mon dilemme de chroniqueur concernant le choix d'une chanteuse de pointe en Ella Eyre que je ne connaissais absolument pas, mais dont l'écoute de sa chanson Feel The Love m'avait surpris et intéressé. La proposition de Sonia de traiter LP et sa chanson Lost On You m'ayant suscité un intérêt équivalent, et après l'avoir apprécié à l'écoute, j'avais donc pris la décision de les traiter toutes les deux dans une même chronique, car ces deux chansons, quoique différentes, portaient une intensité d'interprétation et une frugalité musicale instrumentale similaires. Une tendance nouvelle? À vous de juger. Voici Lost On You de LP:

Un peu plus tard dans la même journée de samedi, une autre amie Facebook, Marie-Jo Poirier, ayant lu le questionnement que j'avais oublié d'enlever, m'envoie elle aussi une vidéo directement sur ma page sans autre explication que celle de nommer une chanteuse m'étant inconnue et que j'ai d'abord cru anglophone: Christine and The Queens.

Alors là! Alors là, chers lecteurs et lectrices! Oh là là! Surprise totale! Celle que je croyais anglophone est française! Christine and The Queens interprétant l'énorme succès qu'est devenue en Europe la chanson génialement chorégraphiée Christine m'a provoqué un ravissement inégalé, à ce jour, en production chansonnière pop francophone. Une œuvre d'art dans tous les sens du mot qui n'a absolument pas son équivalent au domaine des réalisations artistiques multidisciplinaires de «pop art» à l'international. Alors? De deux, je suis passé à trois! Voici donc, de Christine and The Queens, Christine:

Je remercie sincèrement mesdames Lampron, Mainville, et Poirier, par lesquelles j'ai pu entendre et voir de l'âme dans un monde qui en a de moins en moins alors que ses artistes deviennent bouffons pour quelques sous et une poignée d'applaudissements.

Bonne semaine.