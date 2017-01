Des temps difficiles...

Pierre Harel 24-01-2017 | 10h29

Que c'est difficile, ces temps-ci, de se faire une idée juste de ce qu'est la beauté, autant des cœurs, des âmes, et de tout ce qui nous entoure matériellement.

Comme je le répète depuis quelques années la fameuse question de Shakespeare «être ou ne pas être», devenue désuète, se poserait maintenant comme: être ou paraître, là, est la nouvelle question. Ceux qui aidaient à nous orienter, à nous retrouver dans tout ce fourmillement de propositions médiatiques, les critiques de tous domaines, en ce qui nous concerne les critiques en matière culturelle, sont devenus des adjuvants à la mise en marché d'œuvres de divers domaines par des papiers presque uniquement orientés vers le marketing positif. Certains d'entre eux écrivent aussi anonymement les faire-valoir de mise en marché des œuvres-produits proposés à la vente.

Choisissant le paraître plutôt que l'être, toutes les complaisances sont permises. On ne dira pas que Safia Nolin est irrespectueuse et à la limite de la profanation virtuelle lorsqu'elle usurpe l'identité d'un artiste décédé en substituant sa propre voix à celle du défunt dans un vidéoclip de celui-ci. On ne dira pas qu'elle s'accroche à un artiste ayant atteint la notoriété pour tenter de s'approprier des bribes de sa gloire, ce qu'elle n'aurait pas fait sans conséquence s'il avait encore été de ce monde. On ne dira pas qu'elle dénature l'œuvre de Messieurs Boulet et Saint-Denis lorsqu'elle chante Ayoye, le touchant poème de mon défunt ami André Saint-Denis mis en musique par feu notre ami Gerry Boulet. On se taira, lorsqu'elle substitue sa voix morne et plate à celle énergique et virile de Gerry dans un clip de celui-ci qu'elle publie ensuite chez YouTube! On ne dit plus rien! On se tait! Pourtant c'est un acte d'usurpation d'identité! Pourtant c'est une insulte aux milliers de Québécois et de Québécoises qui ont aimé et qui aiment encore entendre chanter Ayoye par notre Gerry national avec sa vraie voix! Voici Ayoye par Safia Nolin:

Heureusement pour Safia Nolin que Gérald Gerry Boulet d'Offenbach soit décédé en 1995! Elle aurait passé un très, très, mauvais quart d'heure en ayant sans doute appris qu'il y a des valeurs intouchables au Québec, aussi bien pour les jeunes générations ignorantes de leurs ainés que pour les Québécois issus de l'immigration. Aux fins de vous faire mieux réaliser l'opprobre posthume faite à Gérald Gerry Boulet, voici maintenant Ayoye lors du spectacle d'adieu d'Offenbach au Forum de Montréal en 1985:

Mademoiselle Nolin n'est pas la seule à utiliser professionnellement le travail des autres. Voici Charlotte Cardin, anciennement de La Voix, ne sachant apparemment pas à quel monstre elle s'attaquait lorsqu'elle a choisi d'interpréter Creep, l'énorme tube des Radiohead. Cependant Mademoiselle Cardin n'a pas outrageusement substitué sa voix à celle du chanteur Thom Yorke dans le vidéoclip de Creep, comme l'a fait Safia Nolin pour Gerry Boulet dans Ayoye. Voici donc Creep par Charlotte Cardin:

Nulle désespérance, rien de déchirant, rien d'arrachant, pas d'alternance entre la résignation et la révolte, entre l'espoir et le découragement, aucune trace de surtension émotionnelle grésillante menant à l'implosion de l'être qui s'avoue enfin ne rien avoir à faire dans ce monde d'où il se sent toujours rejeté. C'est là l'essence même de la chanson. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la popularité d'une chanson connaissant un vaste succès commercial, un hit, ne tient pas qu'aux paroles et à la musique mais aussi, et très souvent, à la personnalité de l'interprète. Charlotte Cardin a une très jolie et douce voix ainsi qu'une belle apparence de jeune fille sereine qui la situent très loin de l'enfer existentiel du héros de Creep que voici maintenant par Radiohead:

Bonne semaine.