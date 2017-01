En janvier on sert du réchauffé

Pierre Harel 17-01-2017 | 08h42

Oh là là! Quelle histoire! V'là t'y pas que 2017 est arrivé en prenant musicalement des goûts et des odeurs de réchauffé.

On pourrait peut-être même dire qu'après les Fêtes, et pour une quinzaine de jours, beaucoup de ce qui se mange et se boit au Québec est ce qu'on appelle en langage populaire du «réchauffé». Il s'agit ici du «réchauffé du temps des Fêtes», expression vernaculaire québécoise désignant toutes nourritures ou boissons ayant été créées, cuisinées, et préparées quelques jours avant Noël, le jour de l'An, et la fête des Rois, qui, n'ayant pas été consommées furent mises au frais ou au froid pour constituer l'ordinaire des repas suivant la fin des congés et la reprise du travail ou de l'école.

Furetant de ci, de là, sur Google, cherchant des nouveautés musicales au Québec, j'arrive inopinément chez Archambault et sa proposition d'une vingtaine de nouveautés pour l'année 2017. Du nombre, quelques nouvelles parutions d'artistes québécois plus connus dont Luc Cousineau, Jean-Pierre Ferland, et Harmonium. Quelques autres aussi dont Michel Polnareff, Julien Clerc, et les Rolling Stones. J'ai choisi de vous nommer ces artistes, même s'il y avait d'autres productions québécoises ou internationales, parce qu'ils ont en commun de servir du réchauffé, et pas juste un peu!

Certains d'entre eux comme l'admirable Luc Cousineau et sa parution Salut la vie!, offrent un délicieux petit réchauffement de chansons enregistrées en maquettes autour de 2010. C'est évidemment du pur Luc Cousineau, troubadour et trouvère, poète de l'amour quotidien dont il sait si bien faire ressortir la grandeur et la beauté par des musiques simples et de jolis mots.

D'autres, comme J.P. Ferland, se servent dans le garde-manger de collègues pour servir avec la parution de Chansons Jalouses, en réchauffé froid, fade, insipide et sans saveur, de grands classiques de Félix Leclerc, de Robert Charlebois, de Jacques Brel, de Michel Rivard, de Roger Tabra, et autres chansons du genre qu'il aurait sans doute aimé avoir composées pour leurs qualités poétiques, mais aussi pour le succès commercial qu'elles ont connues. Je crois cependant que Maître Ferland, monté sur son âne catin, a manqué d'audace dans la réinterprétation de Si j'étais un homme, en omettant de transposer cette chanson popularisée par Diane Tell en Si j'étais une femme, plutôt que Si j'étais ton homme.

Quoi qu'il en soit, les pires «réchauffards» de la nouvelle année 2017 sont les Rolling Stones avec leur album de chansons sorties des oubliettes, Blue & Lonesome, toutes pièces du genre «rythme &blues» supposément enregistrées en trois jours à Londres au studio de Mark Knopfler en décembre 2015. Je soupçonne ces vieux renards de cailloux roulants de s'être servi d'enregistrements passés, même très passés, puisque la voix de Mick Jagger y claironne d'une prime jeunesse, de les avoir vitement revampés et complétés pour en faire des nouveautés.

Voici la chanson Ride 'Em On Down tirée de leur dernier album:

Tout à fait comme servir en janvier une tourtière craquelée en y mettant une bonne couche de ketchup aux fruits, ce qui en passant est un pur délice. Le R&B des Stones, comme la vieille tourtière décongelée, est toujours agréable à déguster avec une bonne tasse de thé.

Bonne semaine.