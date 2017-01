Offenbach à l'Oratoire Saint-Joseph: une 2e commémoration en 2017?

10-01-2017 | 09h25

Pour ceux qui ont lu la précédente chronique, intitulée Offenbach à l'Oratoire Saint-Joseph: le rêve devenu réalité, le lien sera facile à faire. Pour les autres, cliquez sur le lien et lisez-là avant de lire celle-ci. Merci.

À l'été 2002, nous, les fondateurs du groupe Offenbach survivants de l'événement de 1972, Johnny Gravel, Michel Lamothe, Roger Belval, et moi-même Pierre Harel, avions déjà commencé à préparer un nouvel événement dans le but de célébrer le 30e anniversaire de notre Messe des morts grégorienne à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal. N'y manquait que le regretté Gérald Gerry Boulet, décédé en 1990.

Pour ce faire, nous avions contacté Messieurs Breen Leboeuf et John McGale du groupe Offenbach inc., corporation constituée en 1980-81, à la suite du départ de Lamothe, Harel, et Belval, ayant quitté pour fonder le groupe Corbeau avec le guitariste Donald Hince. En 2002, Jean Johnny Gravel, ayant fait partie de l'événement de 72, se présentait comme le pont entre ces deux factions plus ou moins amicales. D'un côté ses amis cofondateurs d'Offenbach enregistré en 70-71, et de l'autre ses partenaires corporatifs de l'Offenbach inc. de 1980-81.

Breen et John ayant accepté de se joindre à nous pour la tenue de cette commémoration de notre Messe des morts, célébrée pour la première fois 30 ans plus tôt, les choses allèrent bon train. Pour briser la glace, étant maintenant six dans le nouveau groupe «Offenbeau» spécialement constitué pour l'occasion, nous organisâmes rapidement un show au Petit Medly de la rue Saint-Hubert à Montréal, question de vérifier notre aptitude et notre plaisir à jouer ensemble. La réponse ayant été plus que positive, j'avais convaincu le village de Saint-Michel-des-Saints, sur les bords de l'immense réservoir qu'est le lac Taureau, de nous aider à monter un spectacle sous chapiteau dont la vente des billets servirait à donner le coup d'envoi financier à la réalisation de notre célébration de l'événement de 1972, que nous avions simplement nommé La Commémoration.

Le célèbre écrivain et poète rock Lucien Francoeur ayant accepté de se présenter en première partie du spectacle avec son groupe Aut'Chose, le succès de la soirée fut renversant malgré une trombe d'eau qui s'est abattue sur nous et a failli faire s'écraser le chapiteau où se terraient tant bien que mal plus de 500 spectateurs cherchant à se protéger des bourrasques de pluie entrant par les bords de la grande tente claquant au vent, les piquets ayant cédés.

Nous sommes revenus à Montréal le lendemain forts de la certitude que nous pouvions nous engager dans les répétions préalables à la tenue de La Commémoration de 2002.

Les démarches entreprises auprès de Pixcom TV, via l'un de ses producteurs, Jacques Coco Fortin, aboutirent finalement et les contacts furent établis avec les Pères de l'Oratoire ainsi qu'avec Télé-Québec pour une diffusion en direct de La Commémoration avec le génial Pierre Lebeau en prédicateur inspiré sous des textes que j'avais soigneusement composés. Voici pour s'en rendre compte, deux extraits de La Commémoration de 2002: La Chaconne en sol majeur suivie de Pax Vobiscum:

Voici maintenant Pauvre Homme:

En 2017, La célébration commémorative du 45e anniversaire de l'événement de 1972 ressemblera par le contenu musical aux événements de 72, et de 2002 pour lequel nous avions obtenu le Prix Gémeaux du meilleur spécial de variétés de l'année. Il s'agira toujours de la Messe des morts grégorienne, mais cette fois avec l'apport inestimable d'artistes reconnus qui viendront élever la qualité vocale des différentes pièces déjà là, et de celles qui seront nouvellement ajoutées. Je ne puis pour l'instant dévoiler le nom de ces personnalités car les approches ne sont pas encore toutes faites ou complétées.

Cette deuxième commémoration se tiendra à Québec Cité dans le quartier Saint-Roch et sera un événement caritatif dont les profits de la vente des billets iront d'abord, si ça se réalise, à l'œuvre de la Fondation Gilles Kègle, et ensuite à la Fabrique de la magnifique église Saint-Roch où nous espérons livrer notre performance de chants liturgiques adaptés à la modernité. Nous en sommes actuellement au tout début de la mise en chantier de ce projet d'envergure et nous espérons avoir le support des autorités municipales, provinciales, et fédérales, présentes dans la Capitale-Nationale, ainsi que des grandes corporations d'affaires y ayant pignon sur rue.

Voici donc, pour illustrer le rendu probable de La Commémoration 2017, conjointement au 45e anniversaire de l'événement de 1972, l'extrait de l'un des chants de 2002 que l'on retrouvera au corpus de l'événement de septembre 2017, Ne me perdas illa die (Ne m'abandonne pas ce jour-là):

Bonne semaine.