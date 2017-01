Offenbach à l'Oratoire Saint-Joseph: le rêve devenu réalité

04-01-2017 | 10h20

Au printemps 1972, j'avais eu l'idée qu'Offenbach donne un spectacle constitué par la messe des morts grégorienne du Calendrier romain. Cette idée d'apparence saugrenue m'était venue d'une illumination alors que nous jouions au fin fond de l'Abitibi dans l'hôtel d'un village forestier ayant deux salles de spectacles.

L'une pour les «Wess» ou western et l'autre pour les «Rocks» ou rockeurs. Voici ce que j'avais écrit à l'époque sur la naissance de cet événement extraordinaire qui eût lieu le 2 novembre 1972 et qui paraissait dans mon auto-roman Harel - Rock ma Vie édité en 2005 chez Libre Expression:

«Après le dernier morceau des Wess dans l'autre salle, nous avons commencé le deuxième show avec Groovin'. La piste de danse s'est immédiatement couverte d'une marée noire qui ondulait sur le rythme lancinant. La salle était de nouveau remplie à craquer. Les garçons et les filles se frottaient délicatement les uns contre les autres. C'était nouveau au Québec! Une coche au-dessus du rigodon! Gerry chantait admirablement bien cette chanson, que nous étions fiers de présenter comme une chanson de Nègres blancs d'Amérique. Il a ensuite enchaîné avec Route 66, de Bob Dylan, et j'ai poursuivi avec Hilton Jaune, puis Déhors Stone.

La piste de danse ne se désemplissant pas, Gerry chanta Hiqh but Low, et ce fut la fin du deuxième set. Cette fois, nous avons tous suivi la foule qui se pressait vers les toilettes. Le groupe des Wess entreprit Je chante à cheval, de Willie Lamothe père, alors que nous traversions leur salle. J'étais occupé à rendre quelques Labatt Bleue à la nature lorsque j'entendis un inquiétant ramdam provenant de la salle des Wess.

J'ai rapidement terminé mon affaire puis, en ouvrant la porte des pissoirs, j'ai vu passer notre ingénieur du son, Belzébuth, qui filait à l'horizontale à environ un mètre du sol. Je suis sorti et j'ai dû me faufiler au travers d'un maelstrom de chapeaux de cowboys et de Perfectos. Soudain, j'ai vu Willie en train d'étrangler le gros de Ponderosa qui tirait la langue, et j'ai remarqué que la tignasse frisée de Gerry était solidement empoignée par Jack Palance qui cherchait à lui donner des coups de pied au cul. Les frères Dalton m'ont aperçu et c'est Averell qui m'a accroché par la couette. Un coup de coude au plexus me libéra du plus grand Dalton. Mais pas pour longtemps! J'étais cerné par d'autres Dalton. Il n'y manquait que Rantanplan!

Même Ma Dalton encourageait ses fils à me sauter dessus. J'étais retranché dans une encoignure, prêt à vendre chèrement ma peau, le cœur battant, les poings serrés, lorsque retentit un cri de guerre qui m'était familier.

- Rhaaahaiii!! Yahiiiyaaa!! Ma gagne de cibouères! Mon estie d'gang de crosse-boules! M'a vous montrer, moé!

Délivrance! La cavalerie! C'était Johnny Gravel qui arrivait avec sa guitare Telecaster blanche qu'il faisait tournoyer en fendant l'air devant lui. On a chargé! Savates et taloches à la volée! Johnny était magnifique! Tel un d'Artagnan avec sa barbichette, la mèche hirsute et l'œil brillant, il menaçait de pourfendre la racaille, qui s'est dispersée dans la foule des émeutiers. C'était la pagaille totale! Comme il y avait plus de Rocks que de Wess ce soir-là, nous avons rapidement remporté la victoire. Ça s'est arrêté aussi soudainement que ça avait commencé, quand la police provinciale est arrivée. Pas de blessés graves heureusement, mais des ecchymoses et quelques nez malmenés! Les dommages matériels étaient cependant considérables: murs défoncés, toilettes et lavabos arrachés, tables et chaises brisées. Mais comme la mêlée générale avait eu lieu dans la salle des Wess, la salle des Rocks était demeurée à peu près intacte. Notre précieux système de son et nos équipements personnels n'avaient pas été touchés.

Mais nous étions consternés! Nous avions atteint le fond de la fosse à purin. Ça ne pouvait plus continuer comme ça! Il fallait absolument que nous trouvions le moyen de sortir du marasme dans lequel nous étions, sinon nous risquions de nous retrouver encore une fois sur le point de nous démembrer. J'étais arrivé dans un groupe qui, à l'époque, se nommait Offenbach Pop Opera. Ce groupe, qui allait se séparer lorsque j'y suis entré, avait quand même fait un bon bout de chemin. De quatre chansons originales en anglais nous étions passés à une vingtaine en québécois. S'appelant maintenant Offenbach, le groupe avait un album sur le marché et enregistrait la musique d'un long métrage. Tout ça en moins de deux ans! Malgré tous ces efforts, cependant, la situation était revenue pour ainsi dire à son point de départ.

Après que le patron nous eût annoncé que notre contrat s'arrêtait là et qu'il fallait ramasser nos affaires et changer de village, et tout ça sans salaire puisqu'il gardait notre paye de la soirée en remboursement d'une partie des dégâts, nous sommes remontés à nos chambres. Mais que faisions-nous, pleins de bosses et de bleus, dans cette chambre d'hôtel tout droit sortie d'un roman de Jack Kerouac!

C'est à ce moment-là que j'ai eu la vision! J'étais assis sur mon lit, face au miroir de la commode gris souris. Willie était étendu sur le sien et lisait la bande dessinée d'une histoire d'Edgar Allan Poe. Le miroir ovale s'est allumé comme une télévision et j'y ai vu la nef de l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal, où je n'avais pourtant jamais mis les pieds. Il y avait des milliers de personnes qui nous écoutaient, nous regardaient jouer devant le maître-autel. Des prêtres promenaient des encensoirs un peu partout: et je chantais Dies Irae sur l'air de Groovin'. Nous étions vêtus de cuir noir et les prêtres portaient les ornements traditionnels qu'ils avaient pourtant bannis depuis quelques années. Puis tout disparut! Je me suis tourné, très excité, vers Willie qui avait l'air d'un chat de gouttière en train d'apprendre à lire:

- Willie! Willie! Je viens d'avoir une vision!

- Ah ouin?

- Will! On va jouer à l'Oratoire Saint-Joseph!

Sans me regarder et tout en continuant de lire sa bande dessinée, Willie me répondit nonchalamment:

- Tu devrais en parler aux autres avant d'en parler à tout le monde.

- Ben oui!

- Gerry et Denis sont tannés des changements que tu apportes dans le groupe. Gerry l'avait dit, que si on chantait de l'original en français on perdrait des contrats. C'est ça qui arrive! Tu le sais, Denis a des paiements à faire chaque mois, sa GTO Judge et ses assurances. Gerry a son loyer à payer, sa femme et son enfant à nourrir.

- Crois-tu qu'ils voudraient quitter le groupe?

- Gerry? Je ne penserais pas. Il va toffer jusqu'à l'automne. Il sait qu'on va continuer à l'aider à payer son loyer. C'est Denis qui va s'en aller. Sa blonde lui a donné un ultimatum avant qu'on parte pour venir icitte.

- Tu veux dire qu'il faut se chercher un drummer?

- Ouaie! Et Je pense qu'on en aurait un vrai bon.

- Qui c'est?

- Roger Belval. Il jouait avec Johnny dans les Aimless.

- Bon, ben je vais aller voir les autres.

- Bonne chance!»

Le 30 novembre 1972, c'est-à-dire à peine quatre mois plus tard, Offenbach donnait une messe des morts grégorienne à l'Oratoire Saint-Joseph. Roger Belval, que j'avais rebaptisé Wézo impressionnait tout le monde à la batterie. Je chantais Dies Irae sur l'air de Groovin' et j'étais vêtu de cuir noir! Mais ça, chers amis, c'est une autre histoire dont voici quelques extraits récupérés dans la poubelle du temps. Ne paniquez pas quand vous verrez qu'il manque des images ici et là alors que le chant de Gerry continue. L'original ayant été perdu nous n'avons pu en récupérer que des bouts ici et là. Merci de votre compréhension.

À l'été 2002, j'eu cette fois l'idée de monter une commémoration de la messe grégorienne de 1972 et de la jouer à l'Oratoire en guise de célébration du 30e anniversaire de l'événement de 1972. Pour l'occasion, les fondateurs du groupe Offenbach, moins Gerry Boulet qui était malheureusement décédé en 1995, offrirent à Breen Leboeuf et John McGale de la deuxième et dernière période d'Offenbach, de se joindre à eux afin de couvrir un spectre plus large d'interprétations des chants grégoriens.

Messieurs Leboeuf et McGale étant des musiciens accomplis et Breen étant un chanteur hors du commun, leur apport ne pouvait qu'embellir et améliorer ce qui était déjà magnifique. Voici donc un extrait de cette Commémoration qui sera l'objet de la chronique de mardi prochain.

