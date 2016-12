Gabrielle Goulet: une belle surprise rafraîchissante

Pierre Harel 20-12-2016 | 08h31

Quelle belle surprise! Une véritable révélation! Depuis longtemps j'espérais entendre une jeune femme, auteure, compositrice, interprète canadienne-française québécoise, offrant autre chose que des minauderies intellectuelles égotiques à petite voix doucereuses, déconnectées des hit-parades radio, d'internet, de toute cette joyeuse effervescence internationale d'une jeunesse avide de participer à l'aventure musicale mondiale, toutes Québécoises incapables de se maintenir au top 10 des radios commerciales francophones canadiennes plus de trois jours.

La radio de Radio-Canada n'est pas considérée comme une radio commerciale, non plus que les radios communautaires francophones québécoises, ou des provinces et territoires canadiens.

Dieu merci, c'est arrivé! Gabrielle Goulet! Cette jeune personne, véritable soleil de la joie de vivre en français, intelligente, brillante, tout à fait de son temps, d'une poésie simple et limpide capable de rejoindre des milliers d'adolescents et d'adolescentes habituellement admirateurs de chanteuses américaines, et de les intéresser à la chanson francophone canadienne-française. Vous comprendrez que j'écris «canadienne-française» car des francophones il y en a partout dans le monde.

Cette jeune personne m'est arrivée au fil de pérégrinations sur internet à la recherche de nouveautés francophones, québécoises, canadiennes, ou pas. Elle se nomme Gabrielle Goulet. Souvenez-vous de ce nom, Gabrielle Goulet, car d'ici quelques mois, deux petites années au maximum, cette auteure, compositrice et interprète deviendra l'une des étoiles de la scène musicale au Québec et au Canada en développant technologiquement une approche de langue française étonnamment pile-poil au registre des vedettes internationales anglophones comme Taylor Swift, pour ne nommer que celle-là. Écoutons pour la connaitre Ta voix:

Oh que j'aime ça! Oh! Que j'adore ça! De voir et d'entendre cette magnifique jeune femme chanter simplement sa jeunesse et celle de milliers de jeunes Canadiens français, garçons et filles, encore à l'école, me rassure sur la survivance de la langue française en Amérique. Cette chanson, entre d'autres de son répertoire, me semble avoir tout ce qu'il faut pour occuper le haut des compilations canadiennes et québécoises de pop musique à saveur country, toutes radios confondues, commerciales ou pas. Dites-vous bien que chaque seconde de diffusion radiophonique de chansons canadiennes-françaises populaires représente une éternité enlevée à l'hégémonie anglophone régnant sur la réalité culturelle que vivent les adolescents et les très jeunes gens du Québec et du Canada francophone.

Vous devez certainement comprendre que le genre musical proposé par mademoiselle Goulet n'est pas celui que j'apprécie habituellement, et ne correspond aucunement à mes origines se situant plutôt au domaine du hard rock. Cependant, ayant une fibre nationaliste canadienne-française très forte depuis mon adolescence, je ne pouvais faire autrement que d'être très touché par la fraicheur et l'à propos de cette percée de la musique pop franco chez les jeunes auteurs, compositeurs et interprètes, trouvant plaisir à ressembler à leur génération et à leur époque en s'aventurant joyeusement dans l'expression de leurs vécus quotidiens de langue française. Écoutons cet autre titre intitulé: Là où j'ai grandi:

Alors là! Chers amis! Voilà la surprise et elle est de taille! Gabrielle Goulet n'est pas Québécoise! Gabrielle Goulet est Franco-Ontarienne! C'est une Canadienne française comme des millions d'entre nous au Québec mais elle est née et vit toujours dans le petit village agricole de Bourget en Ontario. Gabrielle a déjà deux albums à son actif et depuis le lancement du premier, Papillon, en février 2013, duquel proviennent les vidéos de cette chronique, elle cumule une quantité impressionnante de prix et de récompenses.

Son deuxième album, Ton Garage, lancé le 2 mars 2016 file lui aussi vers la route des étoiles mais on verra! Il arrive souvent que de jeunes artistes talentueux mais sans expérience, gars ou filles, dévient de ce qui les a fait connaitre sous l'emprise de réalisateurs ou de producteurs croyant faire mieux que ce que les artistes eux-mêmes ont fait originellement. Il y en a des dizaines d'exemples partout dans le monde. Pourquoi changer une recette gagnante avant un troisième ou quatrième album? Pourquoi ne pas simplement améliorer, sans se presser de modifier, ce qui a vraiment plu de façon à ce que ça plaise encore plus? «Égo trip» des réalisateurs et des producteurs? Participations de ceux-ci aux droits d'auteurs?

On verra ce que Ton Garage fera en 2017-2018 car, disait-elle en entrevue, il y a eu des changements, elle a pris de la maturité, elle n'a plus l'âge des Taylor Swift, sa musique est maintenant jouée par de vrais instruments, son nouvel arrangeur-producteur-réalisateur est un génie, etc. D'autres jeunes chanteuses ont déjà dit des choses dans le genre et deux ans plus tard on en entendait plus parler. Ce n'est certainement pas ce que je lui souhaite. On werrabin...

D'autre part, Gabrielle Goulet est aussi capable d'interpréter seule avec sa guitare des chansons incroyablement touchantes de simple sincérité. Cette fille respire la vérité sentimentale aussi bien quand elle chante la langue française avec une élégance et une ingénuité remarquable en pop rock, les mots semblant sortir de sa jolie bouche comme une volée de papillons vers le ciel, que quand elle chante en chansonnière sur des thèmes plus profonds qu'elle a la grâce d'alléger sans jamais qu'une lourde tristesse vienne assombrir sa chanson. Écoutons ce que je considère comme un petit bijou de l'art chansonnier adolescent: Mon cher papa, en nous efforçant d'oublier l'animatrice Joanie Forget à tout jamais:

Pour ceux et celles qui voudraient en apprendre plus sur Gabrielle Goulet, suivez je vous prie ce lien vers son site.

