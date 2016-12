Les Pistolets Roses, des artistes comme je les aime!

Pierre Harel 13-12-2016 | 12h46

Depuis quelque temps j'entendais chez Rock 100.9 de Québec Cité, une chanson étrange dont je n'arrivais pas à situer l'origine. Excellente musique, mélodie intéressante cependant chantée d'une voix sourdement nasillarde rendant difficile la bonne compréhension d'un texte qui me semblait plus que valable. Toujours lorsque j'étais au volant de la Windstar 03, puisque nous n'avons pas de radio ni de télévision à la maison sans que ce soit pour cause de simplicité volontaire.

Après deux ou trois semaines à l'entendre quotidiennement je me suis enfin décidé à chercher chez Google si je n'arriverais pas à en connaitre le titre, et par extension le nom du band l'interprétant.

Je tape donc quelques mots de ce que j'avais pu discerner des paroles: «J'ai pu peur de rien maintenant». Chanceux comme un singe, j'arrive sur un lien me conduisant sur le site d'un groupe se nommant Les Pistolets Roses, dont je n'avais jamais entendu parler ni d'Ève ni d'Adam, ayant déjà quelques albums à leur actif dont celui contenant ma fameuse chanson mystère s'intitulant Peur de rien.

Plus jeune j'avais connu les Habits Roses, un groupe yéyé ayant vécu le temps d'un été, mais là c'était tout à fait autre chose. Mais vraiment autre chose! Pressé d'avoir une meilleure écoute de la chanson Peur de rien je clique, et j'entends enfin clairement ceci:

Wow!! Cette formidable chanson tirée de l'album Sans foi ni loi, paru quelque part au début des années 2000, est bien loin des FrancoFolies 2017, à des années lumières des artistes inscrits à sa programmation, sauf peut-être Richard Séguin qui pourrait savoir les apprécier. Rien à voir avec les Nevsky, Cormier, Lapointe, pas Éric, l'autre, etc., et un bon nombre des auteurs, compositeurs, et interprètes, hommes ou femmes, dont le «milieu» accouche platement à chaque année, et ce, depuis le début des années 2000.

Nous sommes loin en effet des Offenbach, Beau Dommage, Marjo, Harmonium, et autres triomphants des années 70 et 80 qui savaient rallier tous les Québécois canadiens-français sans qu'apparaissent de divisions sociales. Depuis au moins le début des années 2000, c'est fait!

Une partie des Canadiens français du Québec, je dirais le tiers, donne son argent et sa préférence à une flopée d'artistes appartenant, d'inspiration et de performance, à une nouvelle classe socio-culturelle apparue au Québec, née de l'influence des cégep sur les mœurs culturelles élitistes de certains Québécois. On y parle bien, on s'y comporte de façon réservée, sans excès, on y suit les courants philosophico-écologiques mondiaux, on n'y dérange rien, on y croit que le rock'n'roll est un signe de moindre intelligence, la pauvreté aussi, et que l'art chansonnier, pour ne parler que de celui-là, doit tenir du murmure et du chuchotement sans jamais s'approcher du cri de la passion ou de la revendication.

Alors là! Il faut que je vous dise, vous qui croyez fermement que la réalité culturelle québécoise ne comprend que ce qu'on peut voir à la télévision, à l'exclusion des nouvelles qui sont les mêmes pour tout le monde, riches ou pauvres. Il faut que je vous dise ceci et cet énoncé n'est pas scientifique mais plutôt holistique et d'origine empirique: la faille se creuse entre les Canadiens français du Québec. Il y a les riches à 1 %, les «à l'aise» à 30 %, et il y a les pauvres et les très pauvres à 69 %.

Les pauvres gagnent moins de 40 000 $ par année et les très pauvres moins de 20 000 $ mais ils se partagent une richesse culturelle que les deux autres groupes ont perdu ou presque perdu. Les pauvres et les très pauvres sont demeurés très attachés aux valeurs traditionnelles des anciens Canadiens de la Nouvelle-France, devenus Canadiens français depuis la conquête. L'une de ces valeurs les plus tenaces est l'esprit de la liberté d'expression dont voici un exemple remarquable lors d'une prestation des Pistolets Roses à Québec Cité, alors que plus de 50 000 personnes étaient descendues dans la rue pour manifester d'une marche populaire appuyant le maintien du permis radiophonique de CHOI-FM qu'une commission parlementaire sournoise tentait de museler:

Pour en savoir un peu plus sur ce groupe tout à fait méconnu de la grande Culture, méconnu, comme des centaines d'adeptes Canadiens français du rock'n'roll et de la musique country parcourant le Québec de long en large pour offrir leurs spectacles dans des bars, des hôtels, où se rassemblent des milliers de Canadiens français à chaque fin de semaine. Pour en savoir plus au sujet des Pistolets Roses, suivez ce lien.

Bonne semaine.