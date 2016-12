Richard Séguin: hommage aux roadies

06-12-2016 | 09h24

Je fouinais, de-ci, de là, en Internet, cherchant quelque pitance culturelle à me mettre sous la dent au cas où je dénicherais une volée de grassouillets et appétissants nouveaux albums de Noël pouvant alimenter ma 323e chronique, à paraître ce mardi 6 décembre 2016.

J'ai débusqué un Shirley Théroux que j'ai laissé filer sans même pointer le canon de ma plume car, comme le pigeon sauvage, il aurait fallu un bouillage prolongé pour l'apprécier. Oups! Un grassouillet Mélissa Bédard aux grands yeux affolés s'envola de sous mes pieds hululant d'une tonitruance minuit-chrétienne, que j'ai regardé s'enfuir entre les basses branches d'un grand sapin chargées de petits Noëls dodus en chocolat.

Peine perdue, j'allais rentrer la besace vide et l'estomac pareil, lorsque je levai un magnifique grand Séguin gris bramant doucement vers moi avant de bondir dans l'infini: «Il peut rouler la nuit, la musique veille sur lui». J'ai trouvé ça tellement beau mais n'en savais pas plus.

En réalité, puisque cette dimension existe, et qu'il est préférable de vivre avec, sur le chemin du retour vers ma 323e chronique dont rien n'avait encore été écrit, contraint de choisir entre un Shirley ou un Mélissa, peut-être les jumeler pour en faire un «Shirissa», je passai par ma boite de messages au cas où j'aurais reçu quelque chose de quelqu'un ou de quelqu'une pouvant me mettre dans l'esprit d'une chronique d'avant Noël.

En effet! J'avais reçu de l'équipe de presse de Spectra Musique un message m'annonçant que Richard Séguin lançait une nouvelle vidéo d'un extrait de son récent album Les horizons nouveaux. L'extrait se nommant Roadie, ayant encore de bons amis chez les roadies québécois, considérant le décès de mon très cher ami Michel «Le Murph» Murphy, roadie des premières heures devenu éclairagiste des plus renommés, je cliquai pour voir et entendre de quoi il s'agissait.

Dès les premiers mots et les premières notes de cette magnifique chanson, des souvenirs affluèrent en se bousculant dans ma mémoire. Images fugitives pour certaines, plus tenaces pour d'autres, comme celles de mon ami Le Murph, frère des jours de gloire comme des jours sombres qu'il savait pourtant éclairer comme seul un peintre sait le faire. Il était peintre de ses lumières et de ses couleurs, comme Johnny Bizarre d'Offenbach est peintre de sa guitare. Ils s'entendaient bien tous les deux.

Souvenirs du début des années 70 alors que Le Murph partageait un petit trou du bas de la ville avec son copain Vigeant, lui aussi roadie des premières heures devenu éclairagiste puis directeur technique. Ils avaient appris le métier chez Solotech à charger et décharger des camions de sonorisation et d'éclairage à la nuit longue. Souvenirs de ces heures passées à «loader» et «deloader» des semi-remorques remplies d'équipements servant aux shows d'artistes qui souvent ne savaient même pas leurs noms et ne leur adressaient jamais la parole. Souvenirs d'infinités de kilomètres sur des routes infinies la nuit à transporter des «band gear» d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, d'un show à l'autre, souvenirs en noir et blanc que les paroles de Richard Séguin viennent embellir de chaudes couleurs fraternelles que voici:

Cette chanson vient étendre un baume sur l'âme souvent blessée des roadies dévoués aux artistes pour lesquels ils travaillaient, et travaillent encore, souvent pour être méchamment ignorés par certains d'entre eux, surtout des étrangers qu'ils n'avaient pas le droit de regarder dans les yeux sous peine de se faire foutre à la porte. Les choses ont changé, c'est vrai. Il y a eu la syndicalisation et la normalisation du métier commandant le respect et la reconnaissance. On ne traite plus les roadies comme des itinérants du showbiz. On les considère maintenant comme faisant partie intégrale d'une équipe dont ils étaient et demeurent la pierre d'assise.

Mon ami, mon frère, Michel Murphy, est probablement décédé des suites d'un rejet sauvage qui l'a touché jusqu'au fond de l'âme. Ayant donné une quinzaine d'années de sa vie au service d'un chanteur québécois très connu en portant souvent tous les chapeaux de tournée simultanément: roadie, éclairagiste, directeur technique, directeur de tournée, nounou de vedette ivre, chauffeur de truck, etc., cette vedette au cœur dur l'a remplacé sans avis par un plus jeune moins flamboyant, alors qu'enfin Le Murph s'apprêtait à partir en première tournée européenne avec lui.

J'ai vu Michel Murphy, pourtant émotionnellement solide comme un Irlandais peut l'être, essuyer une larme furtive du revers de la main en se débouchant une bière, alors qu'il venait d'apprendre l'impitoyable nouvelle à quelques jours du départ. Ses valises étaient faites, son passeport à jour.

Quelques mois plus tard, son cœur éclatait de peine et il mourait subitement chez lui, à Saint-Aimé.

Honneur à Richard Séguin d'avoir eu la noblesse d'écrire cette chanson en hommage à tous ceux et celles qui humblement sont les ouvriers et les ouvrières de la ruche. Ce sont à ces roadies trop souvent ignorés que s'adressent ces merveilleux mots: «Il peut rouler la nuit, la musique veille sur lui.»

Bonne semaine.