Hey Mister Bob Walsh

Pierre Harel 22-11-2016 | 09h03

Que dire de Bob Walsh, ce grand homme du blues sinon qu'il a passé sa vie à se trimballer d'un bar l'autre à travers le Québec et le Canada pour y jouer la musique qu'il incarnait parfaitement.

Modestement, humblement gentilhomme, il ne s'est jamais pris pour un autre, et jamais il n'a même songé à l'importance qu'il prenait dans l'imaginaire des dizaines de milliers de personnes pour lesquelles il a fait d'innombrables kilomètres, d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre, pour chanter son blues.

Monsieur Bob Walsh était un véritable amoureux de cette musique aux racines profondément américaines, mais il était natif du quartier Montcalm, à Québec. Aurait-il été du Mississippi ou de la Louisiane qu'il aurait connu une gloire internationale à l'égale de son grand talent de musicien et de poète.

Au Québec, Bob Walsh a été au blues ce que Paul Daraîche est au country et ce que Gerry Boulet a été au rock, tous trois figures emblématiques de leurs genres respectifs, tous trois boudés pendant longtemps par l'establishment socio-culturel québécois élitiste, tous trois choisis et consacrés depuis longtemps par le peuple des Canadiens français du Québec et du Canada comme porteurs de rêves.

Sans aucun support médiatique notable, sans l'aide sentie de ce Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) qui lèche les bottes de Spectra et autres corporations culturelles, OSBL ou pas, s'entêtant honteusement à soutenir une chanson désâmée ne vivotant que dans les Maisons de la Culture et dans les grandes salles bourgeoises, Bob Walsh donnait, bon an mal an, 200 spectacles dans de petits bars régionaux d'une capacité d'achalandage de moins de 200 personnes!

À bien y penser, c'est le Bataclan! Pourquoi fait-on tout un plat quand un Québécois passe dans cette petite boîte? Bin wèyons! C'est Paris! C'est la France! Finalement la France nous a fait aussi mal que l'Angleterre! Et malheureusement ça se poursuit, s'tie!

Bob Walsh était un artiste passionné! Courageux! Travaillant! Voici donc sans plus tarder l'une des chansons de son répertoire, dont il est l'auteur et le compositeur et qui, à mon sens, le classe chez les grands bluesmen de tous les temps: Snow Falling Grey Day.

Bob Walsh m'avait déjà fait l'insigne honneur d'interpréter l'une de mes chansons et je ne l'ai appris que très récemment alors qu'un ami, Serge Paquin, archiviste et collectionneur émérite chez SOS R'N'R, a sorti de ses réserves une vidéo captée d'un passage de Bob Walsh à l'émission, Station Soleil, animée par Jean-Pierre Ferland à Télé-Québec en 1986. Voici magnifiquement chantée par mon ami Bob Walsh, Câline de blues:

Le lendemain du décès de ce grand homme du blues qu'était Bob Walsh, il m'est venu l'idée de lui écrire une chanson, une toute petite chanson sur deux langages, puisqu'étant d'ascendance irlandaise, il était né et avait grandi au cœur de la Basse-Ville de Québec en milieu francophone. Le lendemain matin je proposais à notre ami commun, Breen Leboeuf, de mettre de la musique sur mes paroles et de l'enregistrer vite fait afin de me l'envoyer via courriel pour que je puisse l'incorporer à cette chronique. Le soir même, alors que Breen donnait un spectacle à Trois-Rivières avec le guitariste prodige Ricky Paquette, ils ont enregistré une improvisation musicale et mélodique sur mon texte que voici:

Some nights i'm fuck'in down

Everything is going wrong

I long for the city lights

To make it seem wright

I jump in my car

To find a bar

And there you are

Hey Mister Bob Walsh

Wash my blues away

Hey Mister Bob Walsh

Wash my blues away

Tu as chanté partout

Dans des palaces, dans des trous

Le Blues était tout' ta vie

La guitare ta meilleure amie

Tu as roulé ta bosse

À pieds, en carosse

À jeun, su'a brosse

Hey Mister Bob Walsh

Wash my blues away

Hey Mister Bob Walsh

Wash my blues away

Voici maintenant cette chanson telle qu'enregistrée par Messieurs Leboeuf et Paquette lors d'un spectacle au bar Le Cuistot de Trois-Rivières le 17 novembre dernier:

Pour terminer, je vous invite à lire un texte biographique paru chez Québecinfomusique.com concernant Bob Walsh, vraiment bien écrit, vraiment bien fait, que je n'aurais pu égaler cette semaine. Je suis assommé d'antibiotiques et d'antidouleurs en traitement d'une méchante sinusite, induite d'un méchant abcès à une molaire de la maxillaire supérieure droite pour laquelle, et sept autres couronnes cassées ras la gencive, j'aurai une chirurgie d'extractions de racines sous sédation le 1er décembre qui vient. Comme le disait un philosophe anonyme: «Ça ne va pas toujours bien, ça ne peut donc pas toujours aller mal».

Cliquez ici pour lire ledit texte.

Bonne semaine.