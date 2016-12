So long Leonard!

Pierre Harel 15-11-2016 | 11h55

En 1967, sortait l'album Songs of Leonard Cohen, le premier album que j'ai acheté de ma vie, et le premier de quatorze albums studios enregistrés au cours de la carrière du grand Leonard Cohen. Son dernier album, paru en 2016, You Want It Darker, a fait l'objet de l'une de mes récentes chroniques.

En 1967, j'avais 23 ans et j'étais dans l'oeil d'une violente tourmente d'anxiété chronique. Cohen en avait 33 puisque nous avions dix ans de différence d'âge. J'habitais alors au Carré Saint-Louis, à Montréal, et je dormais dans une grande chambre peinte en rouge et noir, avec un lit à baldaquin noir sur tapis bleu royal. Je venais tout juste de terminer le tournage de mon premier long métrage 16 mm à compte d'auteur intitulé Sombreros Inutiles, avec Robert Lalonde, Louise Laparé, André Myre, Robert Toupin, et Claude Maher.

Souffrant d'anxiété chronique depuis l'enfance, sans diagnostic ni médicament puisque l'anxiété était alors une question adulte surtout reliée à des déceptions d'amour ou d'argent, j'ai commencé à ressentir les effets de séquelles anxieuses importantes peu après ma première prise de marijuana à l'âge de 22 ans. Je tombais par terre n'importe où, n'importe quand, les yeux grands ouverts sans être capable du moindre petit mouvement après qu'une sourde sensation obscure, terrifiante, me montait le long de la colonne vertébrale depuis la cinquième lombaire, en figeant tout mon corps.

Lorsque je suis arrivé chez moi, Songs of Leonard Cohen sous le bras, et que je l'ai posé sur le tourne disque neuf que je n'avais pas encore utilisé, j'ai tout de suite été conquis par l'immense mélancolie de la voix de ce poète anglophone montréalais, alors connu d'aucun de mes amis. En fait, j'étais allé chez le disquaire pour acheter l'album The Doors, sorti en même temps que celui de Cohen. Ce sont les deux seuls albums que j'ai achetés dans ma vie.

Le premier disque que j'ai reçu était un long-jeu de Félix Leclerc, cadeau de mon ami Gilles Sarrazin en 1959. J'avais 15 ans. Une semaine plus tard, je composais ma première chanson : Mon Ami, sur la guitare Harmony offerte par ma mère pour mon 15e anniversaire. Elle l'avait achetée à Sainte-Adèle à un quêteux à la jambe de bois.

J'ai adoré la chanson Suzanne, sans savoir à l'époque qu'elle s'adressait à la première femme de mon précieux ami, le sculpteur Armand Vaillancourt, Suzanne Verdal. Cette magnifique chanson savait calmer les tempêtes et les tourments de mon cerveau épouvanté de ces crises me laissant complètement désemparé. Je l'écoutais chaque jour. J'ai appris par la suite que les droits d'auteur de cette chanson avaient été volés par une connaissance lui ayant fait signer, sans qu'il ne le sache, un contrat de cession de droits. Tiens donc! Voici Suzanne.

Il y avait aussi une chanson de cet album que je ne me lassais pas d'écouter sans trop savoir pourquoi. Maintenant que j'ai eu des enfants et que j'ai connu l'amour éternel avec la belle et inspirante Natasha Lampron, je comprends que c'était une prémonition. Marianne Ihlen, son «amour éternel», est morte le 28 juillet 2016. Il lui avait écrit qu'il mourrait peu de temps après elle. Leonard Cohen est mort le 7 novembre 2016. Voici So long Marianne.

Bonne semaine.