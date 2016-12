Les Cowboys Fringants et Safia Nolin, vraiment?

Pierre Harel 08-11-2016 | 10h08

C'est avec consternation que j'ai assisté au couronnement des Cowboys Fringants, récipiendaires du trophée Félix en tant que groupe rock de l'année 2016.

Non pas que ce groupe ne mérite pas d'être honoré pour l'excellence de son travail d'auteur, de compositeur et d'interprète, mais absolument parce que les Cowboys Fringants ne font pas dans le rock'n'roll, mais pas une miette! Pas une miette de miette! Pas l'ombre d'une miette de miette! Qu'ils soient fringants ne font pas de ces sympathiques et talentueuses personnes des rockeurs. Ils seraient plutôt cowboys! Et encore!

Les 2Frères? Ils ont en effet vendu 80 000 albums au Québec, ce qui est toute une réussite. J'ai bien entendu leur belle chanson, Nous Autres, aux trois ou quatre radios commerciales que j'écoute chaque jour dans ma fidèle Windstar 03! Je suis allé sur YouTube voir et entendre les autres pistes de leur album éponyme. Excellentes! Vendre 80 000 albums au Québec par les temps qui courent est une réalisation remarquable car il faut que plusieurs des chansons proposées rejoignent un énorme public

Et l'autre là! La révélation de l'année, Safia Nolin, elle sort d'où celle-là? Je vis à Limoilou depuis cinq ans et je n'avais pas remarqué que ce quartier de Québec était devenu un salon mortuaire.

Pour l'instant Mlle Nolin surfe sur une énorme vague de sympathie causée par la méchante imbécilité de certains et certaines internautes qui lui auraient écrit qu'elle était «grosse et laide», et qu'elle «avait l'air sale», plutôt que de s'en tenir à donner leurs avis sur les qualités de ses chansons et de sa voix.

Safia Nolin, actuellement au top des ventes canadiennes chez iTunes, ne me semble pas l'être pour l'intense poésie de ses textes, ni la beauté de sa voix, ni la profondeur de son inspiration, ni son charisme. Cette jeune femme me semble avoir, pour l'instant, peu de talent si ce n'est le don d'ennuyer à l'extrême. Je viens tout juste d'écouter son interprétation douloureusement ridicule de la belle chanson de mon ami Stéphane Venne, intitulée Le temps est bon (et interprétée par Isabelle Pierre). J'espère qu'il a la santé de ne pas se péter une syncope s'il lui arrivait d'entendre la lamentation pénible que Safia Nolin a fait de son œuvre respirant la joie de vivre. Comparons les deux:

Quoique! Maintenant que Safia Nolin est devenue une vedette, si cela était son but, il se pourrait qu'elle se calme et qu'un prochain album soit très différent. Peut-être qu'une grande artiste, poétesse, musicienne et chanteuse, se révèlera sous l'amère tristesse de ses chansons, puisqu'il fait bon vivre à Limoilou finalement.

Quoi qu'il en soit je ne croyais pas, mais vraiment pas, qu'un jour, un de ces jours improbables, une de ces journées oubliées dans un petit repli du néant, enfin le dirai-je, qu'un jour je me réconcilierais avec Nathalie Petrowsky et que je retrouverais pour elle l'admiration et la sympathie perdues depuis 1974.

Eh bien! C'est fait! Natasha Lampron m'a dit que Nicole Soulard, la blonde à Donald Hince de Corbach, avait mis sur sa page Facebook un article de Nathalie Petrowski, paru dans La Presse+, et que je devrais absolument le lire puisqu'il correspondait tout à fait à ce que je pensais du 38e Gala de l'ADISQ, à l'image du cancer rongeant la chanson au Québec. Le voilà ce texte qui, je l'espère, marquera le début d'un temps nouveau, témoignant aussi de l'honnêteté et du courage de Madame Petrowski.

Pour lire l'article intitulé Nous autres, cliquez ici.



Bonne semaine.