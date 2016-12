Je me souviens de toi, Claude Dubois

Pierre Harel 01-11-2016 | 10h40

On pourra dire tout ce qu'on voudra de lui, Claude Dubois est un sacré bon poète et un compositeur inspiré! J'ai souvenir encore est une merveilleuse chanson que je place au Panthéon des grandes œuvres populaires canadiennes-françaises québécoises.

Voici ma liste non exhaustive de ces grandes œuvres populaires: Le petit ours gris de Félix Leclerc, Marie-Noël de Robert Charlebois, Quand les hommes vivront d'amour de Raymond Lévesque, La Manicoutai de Gilles Vigneault, Les oies blanches de Claude Gauthier, Quand les bateaux s'en vont de Pierre Calvé, Marie-Hélène de Sylvain Lelièvre, Les pianos mécaniques de Claude Léveillé, et la majestueuse Ton visage de Jean-Pierre Ferland.

J'ai connu Claude Dubois au début des années 60, fin octobre ou frisquet début novembre, alors que nous partagions la minuscule et glaciale loge d'une Crêperie Bretonne située rue Saint-Hubert à Montréal. J'avais évidemment entendu parler de lui car nous n'étions qu'une poignée à faire le circuit des boites à chansons de l'époque, mais je ne l'avais pas encore rencontré. Nous avions été engagés, chacun pour soi, à bravement pousser nos chansons tour à tour pendant que les clients dégustaient les crêpes, raclettes et soupes à l'oignon que nous aurions aussi en partie de salaire à l'entracte.

J'étais donc arrivé un peu avant l'heure car la faim me tenaillant les entrailles je croyais pouvoir inopinément chaparder un bout de pain. Il était 16 h, nous n'entrions en scène qu'à 17 h 30, et alors que je croyais être le seul arrivé prématurément, v'là t'y pas qu'entre dans le petit cagibi, Claude Dubois! Claude Dubois, grand chapeau d'explorateur, blouson d'aviateur, foulard de laine négligemment enroulé autour cou, qui me lance de sa voix de trompette : «Salut Harel ! C'est toé ça? Câlisse qui fait frette icitte! As-tu mangé? Moé j'ai faim! J'm'en vas me chercher quek'chose! En veux-tu? As-tu faim?»

Déposant rapidement son étui de guitare il sort de la loge avant que j'aie eu le temps de dire «oui», pour revenir quelques minutes plus tard avec deux bols fumant de soupe à l'oignon, un pain baguette sous le bras, un bon morceau de brie dans l'une de ses poches et les ustensiles dans l'autres: «Y'ont pas voulu me donner les verres de vin tout de suite mais on va les avoir quand on va manger des crêpes à la pause. Et voilà l'travail!»

Claude Dubois! Quelle canaille! Quel chenapan! Quel flamboyant voyou! Claude Dubois est le seul chansonnier canadien-français québécois issu d'un quartier pauvre de Montréal, habitué depuis l'enfance à faire mieux avec pire, intelligent, vif comme un singe, ayant grandi dans les ruelles sales et transversales* d'un Quartier Latin peuplé de putes, de tire-laine, de voleurs, d'arnaqueurs, d'itinérants de tout acabit, enfin, la Cour des miracles de cette Nouvelle-France dont il était déjà le François Villon.

Toujours est-il qu'en moins de deux Claude avait déjà vidé son bol de soupe, englouti la moitié du brie et la moitié du pain baguette en trempettes. Pendant que je dégustais lentement ma soupe à l'oignon, il sortait sa guitare de l'étui et, debout dans la petite loge, il se mit à jouer quelques notes pour l'accorder puisque le froid en avait faussé la perfection. «J'va te jouer ma dernière que j'ai composé hier dans l'autobus en revenant d'Abitibi», me dit-il en tournant lentement, oreilles tendues, les clés du manche de la guitare. «Chu allé faire un show à la mine de Sullivan. Aye! Man! C'est loin! Le village appartient à la mine! En plein bois! Man! En plein bois!»

Claude Dubois me chanta alors cette chanson qui ne connut pas de succès et demeure, encore aujourd'hui 54 ans plus tard, presque inconnue. Voici une vidéo n'ayant aucun rapport avec la chanson elle-même, mise en ligne par un blogueur possédant une copie du 45 tour original, ayant placé des images incongrues, pas rap, sous la musique. Mais je crois certainement que c'était de bon cœur et pour la bonne cause. Voici Sullivan:

*La Manic de Georges Dor

Bonne semaine