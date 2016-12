Jérôme Couture, bon interprète, mais...

Pierre Harel 25-10-2016 | 09h51

Comme de très nombreux Québécois, surtout de Québécoises, j'avais vu Jérôme Couture dans le cadre d'activités artistiques de performances reliées à l'émission de grande écoute: La Voix.

Petit, mince, habillé comme un cheminot avec une grosse tuque de laine sur la tête et de longues godasses, la première fois où j'ai vu Jérôme Couture en action j'ai tout de suite remarqué son jeu de pieds qui m'a rappelé, mais en beaucoup moins sophistiqué, celui du célèbre Pierre Perpall, l'ancêtre du R&B et de la Soul Music au Québec. Le voici lors d'une émission de télé maintenant disparue intitulée Le plaisir croît avec l'usage, alors qu'il apparaissait en invité du très regretté Dédé Fortin des Colocs.



Comme vous avez pu le voir, Jérôme Couture n'a pas grand-chose en commun avec Pierre Perpall, si ce n'est la tentation de s'aventurer sur les traces du R&B de James Brown. James Brown la passion! Sauf que! La passion! Perpall avait, et a toujours, la passion de la danse et du chant, et c'est un travaillant! Couture, la passion? Peut-être. Mais c'est un travaillant! C'est beau le travail, ça peut finir par faire pousser des fraises dans les craques de l'asphalte, mais ça ne fait pas un diamant d'un radis. La passion? La passion dont tout le monde parle? L'énergie psycho-émotionnelle dont tout le monde s'accapare? L'ingrédient à la mode qu'on utilise à toutes les sauces? Pour paraphraser Jean de La Fontaine: ils n'étaient pas tous passionnants, mais tous étaient passionnés. Partout! Pour tout! Les autos, les restos, les assurances, le hockey, les artistes, la mode, la pizza, le poulet, enfin, tout, tout, tout, sauf le politique et le religieux.

Toujours est-il que Jérôme Couture fait figure d'original lorsqu'il dit en entrevue que c'est le travail qui fait foi du succès en art de performance comme dans n'importe quel domaine finalement. Il a partiellement raison et il n'est pas le seul à tenir ce discours. Le travail! Ah! Le travail! Le «traaavail»! Connaissez-vous la géniale chanson de Michel Pagliaro Travailler? Sauf que! Travailler à suer sa vie en labourant un champ de lave ne fera jamais rien pousser que des ahanements! Écoutons Travailler.



Ce sont presque toujours ceux qui n'ont pas beaucoup de talent et encore moins de passion qui valorisent exagérément le travail. Mais il y a aussi ceux qui sont bourrés de talents et de passions, mais qui sont allergiques au travail lorsqu'il s'agit d'inspirations ne se nourrissant que de liberté. Ceux-là se maintiennent grâce à leurs éclats de créativités inoubliables, mais n'ont généralement pas de carrière soutenue, confortable et tranquille: les poètes! Voici Jérôme Couture en interview à LCN/TVA.





Quoiqu'il en soit, Jérôme Couture a déjà livré une performance vraiment remarquable lors de sa prestation finale à La Voix. Une prestation passionnée où on sentait l'importance et l'intensité du travail sous-jacent. Cette remarquable chanson, résultat de l'efficace créativité de l'auteur-compositeur Marc Dupré et de l'interprétation géniale de Jérôme Couture, s'intitule: Comme on attend le printemps. La voici.

Depuis La Voix, où il a raté de justesse un premier prix lui revenant au mérite, Jérôme Couture n'a pas cessé de travailler et a déjà produit deux albums qui marchent bien. Couture est un très grand interprète capable de génie. On l'a tous vu et entendu à La Voix. Mais il me semble être un auteur et un compositeur plutôt moyen qui devrait s'entourer de professionnels de l'écriture chansonnière. Des «hit makers» il y en a au Québec.

Le nouveau Couture, Gagner sa place, ressemble en effet, sans parler de plagiat, à ce que fait déjà King Melrose mais c'est compréhensible puisqu'un courant mondial du genre: «Petit minet roucoulant R&B», fait des ravages en Francophonie depuis quelques années. Voici donc My sweetest thing, premier extrait du nouvel album de Jérôme Couture.

Bonne semaine.