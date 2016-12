John Cougar Mellencamp, l'un des plus grands

Pierre Harel 18-10-2016 | 10h52

«John Mellencamp? C'est qui ça John Mellencamp», me répondraient la plupart des jeunes de moins de 20 ans si je posais la question: «Connaissez-vous John Mellencamp?»

Je leur apprendrais qu'il est toujours actif et l'un des plus grands auteurs, compositeurs et interprètes américains de musique country rock et folk, qu'il s'est d'abord nommé John Cougar, puis John Cougar Mellencamp, et enfin John Mellencamp depuis la fin des années 80. Je leur dirais qu'il est aussi un guitariste, acteur, réalisateur et artiste-peintre né le 7 octobre 1951 à Seymour en Indiana aux USA, qu'il a 65 ans, et que s'ils ne le connaissent pas c'est peut-être qu'ils ont manqué le spectacle de John Mellencamp au Théâtre Saint-Denis à Montréal, le 6 mai 2015, et celui du Grand Théâtre de Québec, la veille, le 5 mai, dans le cadre d'une vaste tournée mondiale intitulée Plain Spoken, nom de son dernier album paru en septembre 2014.

En 35 ans de carrière, John Mellencamp a vendu plus de 40 millions d'albums partout dans le monde, récolté 13 nominations à des prix Grammy, en a reçu un, et a été introduit au Rock'n'roll Hall of Fame en 2008. À ce jour, il a mis en marché 22 albums qui ont fait le tour de la planète et il poursuit une carrière importante,surtout aux USA. Chaque année, et ce depuis 15 ans, John Mellencamp participe au gala caritatif «Farm Aid», dont les profits vont en aide aux agriculteurs américains dans le besoin, avec ses amis Willie Nelson, Neil Young et Bob Dylan.

L'une de ses chansons les plus connues au Québec, que les jeunes générations ont sans doute entendue distraitement à la radio un jour ou l'autre comme je l'ai moi-même écoutée récemment à ROCK 100.9 et il y a 15 minutes à Blvd 102.1 de Québec Cité, est Jack and Diane de l'album American Fool. Voici donc John Mellencamp et son ami Kenney Chesney lors d'un enregistrement de la CMT Cross Roads (Country Music Television):

John Cougar Mellencamp est définitivement un poète des temps modernes, capable de faire briller de très beaux textes sur des musiques country rock, folk, et de touchantes ballades. C'est un chansonnier dans tous les sens du terme qui rejoint un auditoire dépassant très largement ce que nous connaissons des boites à chansons québécoises.

Ce qu'il est et ce qu'il fait ressemblent beaucoup à ce que je souhaitais autrefois faire ici, au Québec, et à ce que Richard Séguin fait jusqu'à un certain point; car Séguin, comme Michel Rivard, Paul Piché et d'autres, lèvent le nez sur le rock'n'roll comme si l'esprit rock contenait une vulgarité simplette qu'il n'est pas de bon ton de fréquenter.

Comment voulez-vous que la musique populaire, pour peu qu'elle soit dansante, celle que des millions de Québécois et Québécoises aiment écouter, puisse évoluer, s'affiner, se poétiser, si elle ne reçoit aucune considération des instances culturelles officielles comme le CALQ, la SODEC, et autres officines remplies de punaises de sacristies comme Petite Vallée, Granby, Tadoussac, Coup de cœur francophone, et Première Place des Arts, entre autres, qui font du plaisir de jouer et de chanter un désolant carême amaigri de politesses obséquieuses et de chuchotements monacaux. Comment voulez-vous faire un pays avec ça! On s'en reparlera, croyez-moi!

Quoi qu'il en soit, Jack and Diane n'est pas la seule chanson de John Mellencamp que j'aime et que j'apprécie. En voici une autre intitulée I Need A Lover, datant du début des années 80 et qui ressemble passablement à ce que je pourrais fredonner puisque j'ai déjà vécu suffisamment de séparations rocambolesques. Comme John Cougar Mellencamp, je chante donc:«Je cherche une amoureuse qui ne me rendra pas fou». Quoiqu'il soit un peu tard, voici I Need A Lover:

Enfin, je remercie encore une fois Natasha Lampron. Ses suggestions de chroniques sont toujours pertinentes. Elle est à la source de celle-ci. Merci.

Bonne semaine