Leonard Cohen: You want it darker

Pierre Harel 11-10-2016 | 10h06

Voici le nouveau Leonard Cohen, produit par son fils Adam Cohen, et intitulé You want it darker. L'album sera en magasin, notamment chez Archambault, le 21 octobre prochain. D'entrée de jeu voici le premier extrait au titre éponyme. Écoutez, si vous le voulez bien, et on poursuivra la chronique après l'écoute de ce cantique.

Je connais et j'apprécie beaucoup Leonard Cohen depuis la sortie de son premier album intitulé Songs of Leonard Cohen paru en 1967, alors que j'habitais au 272, Carré Saint-Louis, à Montréal et que je tenais le premier rôle masculin du film de Gilles Groulx Entre tu et vous. C'est Gilles qui m'avait offert le premier disque 33 tours de l'écrivain et poète juif montréalais Leonard Cohen qu'il connaissait par l'entremise de sa femme Barbara Ulrich, elle aussi d'ascendance juive. J'adorais la chanson Suzanne figurant sur cet album et je l'aime encore. Les œuvres d'art ne transcendent-elles pas le temps et les époques? «Quand j'aime une fois j'aime pour toujours», chantait déjà l'Abitibien Richard Desjardins.

Voilà que Leonard Cohen, après une vingtaine d'albums sortis depuis 1967, plus d'une cinquantaine de chansons ayant atteint les sommets des compilations internationales, chansons d'amour ou parlant de femmes aimées pour nombre d'entre elles, Cohen, dont le nom désignait en Hébreu, depuis des milliers d'années, les «Kohanim», autrefois prêtres attitrés aux sacrifices offerts dans le Temple de Jérusalem sous l'autorité du Grand Prêtre ou «Cohen Gadol», Leonard Cohen semble reprendre avec cette nouvelle œuvre une part des antiques fonctions liturgiques de ses ancêtres «Kohanim».

Voici le texte de cette chanson qui n'est pas sans me rappeler le Dies irae, dies illa grégorien que j'interprétais lors d'une célébration de la «Messe des Morts» grégorienne par le groupe québécois Offenbach à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal en 1972.

Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, je vous prie de ne pas utiliser un logiciel courant de traduction. Cherchez plutôt le sens de chaque mot que vous ne connaissez pas. Ça sera un peu plus long, mais l'illumination poétique en demeurera inaltérée. Enfin, il y a le mot hébreu «hineni», dont je vous donne le sens: «Me voici».

You want it darker

If you are the dealer, I'm out of the game

If you are the healer, it means I'm broken and lame

If thine is the glory then mine must be the shame

You want it darker

We kill the flame

Magnified, sanctified, be thy holy name

Vilified, crucified, in the human frame

A million candles burning for the help that never came

You want it darker

There's a lover in the story

But the story's still the same

There's a lullaby for suffering

And a paradox to blame

But it's written in the scriptures

And it's not some idle claim

You want it darker

We kill the flame

They're lining up the prisoners

And the guards are taking aim

I struggled with some demons

They were middle class and tame

I didn't know I had permission to murder and to maim

You want it darker

Magnified, sanctified, be thy holy name

Vilified, crucified, in the human frame

A million candles burning for the love that never came

You want it darker

We kill the flame

Hineni, hineni

I'm ready, my lord.

À ce jour, je n'ai pas pu écouter les autres titres de l'album You want it darker puisque n'étant pas journaliste je n'ai pas d'entrée officielle de presse chez les disquaires ou chez les distributeurs, ce qui m'aurait permis de peut-être recevoir un album de gracieuseté promotionnelle avant la sortie en magasin le 21 octobre prochain. Cependant, je présume que le premier extrait éponyme, You want it darker, est représentatif de l'ensemble et qu'il donne le ton à ce qui me semble être une œuvre magistrale dans la lignée des œuvres prophétiques archaïques lorsque l'homme s'adressait à l'Éternel pour lui rappeler que les promesses d'amour faites à l'humanité n'ont pas été tenues et qu'elle souffre toujours atrocement dans la noirceur des ténèbres.

Plus particulièrement, ces mots lourds de sens de l'extrait du nouveau Leonard Cohen, le «Cohen Gadol» du deuxième millénaire officiant dans l'immense troisième temple de Jérusalem que devient la Terre cybernétique, lorsqu'il s'adresse à l'entité divine YHWH: «Tu veux que ce soit plus ténébreux? Nous tuons la lumière! Hineni! Me voici! Je suis prêt mon Dieu.»

Cet «Hineni, me voici, je suis prêt mon Dieu», nous amène à cette autre utilisation du même mot signifiant l'acceptation totale de la volonté de YHWH, Yahwèh, alors que l'Éternel avait commandé le sacrifice d'Isaac par son propre père, Abraham. Voici ce qu'en disent les Écritures: «Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham! Et il répondit: Hineni! Me voici! Je suis prêt mon Dieu». Isaac n'était-il pas le fils unique d'Abraham, seule source de sa descendance future, comme la lumière est l'essence unique de la vie sur Terre? Espérons que le cantique de Cohen soit entendu et que, comme pour le sacrifice avorté d'Isaac, Dieu puisse se satisfaire de son obéissante fidélité pour empêcher la disparition totale de la lumière sous les Ténèbres.

Nous voilà bien loin des propos habituels concernant l'appréciation ordinaire de tels ou tels artistes, ou de telles ou telles chansons populaires présentées au public. Le nouveau Cohen me semble mériter un traitement plus en profondeur puisque You want it darker se présente comme une œuvre hors du commun ayant des apparences prophétiques. Réalisé, enregistré et produit par le fils de Leonard Cohen, Adam Cohen, cet album, si j'en juge par son premier extrait, est une production humblement grandiose, alors que l'accompagnement musical se fusionne parfaitement avec la lourdeur du sacré émanant de la voix et de la poésie de son père. You want it darker, de Leonard Cohen, est une véritable œuvre d'art bien loin des chansonnettes de genre «candy pop».

Bonne semaine.