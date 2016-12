Les promesses d'Andréanne A. Malette

Pierre Harel 27-09-2016 | 11h42

Furetant de-ci de-là, un peu partout sur internet, cherchant l'étoile-femme, la supernova qui pourrait illuminer le Québec d'un éclat polychrome où dominerait une couleur poétique teintée d'érotisme, une ardente poétesse déesse de l'image-mot aux longues jambes pudiquement sexuelles, au visage inspirant l'amour, à la voix grisante des cantiques les plus charnels, une musicienne sexy, intelligente, raffinée, guitariste accomplie à la démarche séduisante, au maintien idéalement rock'n'roll, capable de challenger les internationales du pop rock dans l'estime et l'admiration de la jeunesse québécoise francophone comme l'a fait Marjo au temps de sa fulgurante jeunesse. Je cherchais, mais ne trouvais pas.

Que de platitudes! Que de mièvreries! Que de niaiseries ai-je rencontrées sur mon chemin, enfin, assez pour décourager le plus bienveillant, le plus gentil, le plus tenace des chercheurs d'étoiles. De guerre lasse, alors que j'allais n'importe où, je tombai miraculeusement sur une émission de Radio-Canada intitulée Pour le plaisir, animée par France Castel et Michel Barrette, avec comme invitée ce matin-là une certaine Andréanne A. Malette que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam et dont le nom me fit largement sourire puisque mon esprit coquin l'a tout de suite entendu comme: «Andréanne à molette».

Je cliquai au moment où mon amie France annonçait la prestation de cette demoiselle qui m'était inconnue. Je craquai dès les premières images d'elle et je claquai des neurones, rivé à l'écran de mon ordi, alors qu'ayant oublié de monter le volume du son je contemplais béatement, paralysé d'admiration, une jeune femme d'une rare beauté aux jambes parfaites d'une longueur infinie, portant fièrement sa guitare acoustique en bandoulière, bougeant sensuellement sur une petite scène, affolante en talons hauts et minijupe, entourée de musiciens semblant heureux et fiers d'accompagner une telle étoile. Mais je n'entendais rien!

Sortant subitement de mon ébahissement, je montai le volume et là! Là les amis! J'entendis avec un énorme plaisir la séduisante Andréanne A. Malette chanter un beau petit pop rock au texte parfait d'une efficace et radieuse clarté, sur une musique presque rock que je supposais être de sa composition puisqu'elle était accompagnée par le «house band» de l'émission de télé.

Et là, ça se bousculait dans ma tête. Taylor Swift, Cheryl Crow, Alicia Keys, Alanah Myles, etc. Elle est là devant mes yeux celle qui ramènera peut-être la jeunesse québécoise au Québec. La poétesse qui pourra porter la langue québécoise au cœur de la musique populaire, celle qui prendra le sceptre des mains de l'électrisante Marjolène Morin en poussant encore un peu plus loin la poésie rock au top des tops du hit-parade.

Voici la version pop rock de Eddy:

Au moment où l'interprétation de sa chanson intitulée Eddy étant terminée Andréanne A. Malette descendait de scène pour aller rejoindre France Castel et Michel Barrette l'accueillant avec un splendide «Les jambes se portent longues c't'année», je quittais «Le plaisir» pour aller cliquer «Andréanne A. Malette» chez Wiki. Alors là! Alors là, m'sieurs dames, je dégringolai vers une toute autre réalité me ramenant à la problématique de l'heure quant à la sortie récente et remarquée de l'ADISQ, Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, concernant la piètre situation monétaire des artistes de la chanson au Québec, manque à gagner qu'on impute aux «International Streamers».

Il y a bien sûr à l'international tous ces locateurs de chansons en «streaming» qui ne paient à peu près pas les redevances dues aux artistes dont ils louent les œuvres sous abonnements (à ce sujet voici ma chronique sur Taylor Swift).

Cependant, au Québec il semble y avoir une autre explication pour comprendre cette triste situation: la platitude soporifique et l'absence de génie d'un grand nombre des chansons québécoises mises en marché via les ventes de disques compacts ou de locations d'abonnements en «streaming».

Toujours est-il que de Wikipédia à son site perso, en passant enfin chez YouTube, j'appris qu'Andréanne A. Mallette avait été finaliste chez Star Académie en 2012 et avait connu d'autres importantes participations jusqu'à la sortie de l'album Bohème en 2014, contenant entre autres titres la chanson Eddy.

Ce que j'ai vu et entendu de l'énorme hit radio potentiel Eddy à Pour le plaisir ne ressemble pas au clip officiel de la même chanson malgré les mêmes mots, la même mélodie, les mêmes accords, la même talentueuse chanteuse, MAIS PAS LES MÊMES MUSICIENS. Voici la version folk-intello, clip officiel tiré de l'album.

Même si ce n'est pas passionnant, ça demeure intéressant, car la chanson est très bien faite et l'interprète magnifique. Mais la différence entre feu de camp et feux de la rampe réside dans l'environnement musical plus pop rock pour la version de l'apparition télé, et plus folk-intello, sans grand intérêt, pour la version du clip officiel.

Mais! Que diable! Pourquoi tourner des clips avec des histoires insignifiantes et plates? Pourquoi avoir mis cette magnifique poète qu'est Andréanne A. Malette, d'une grande beauté, talentueuse comme ça n'est pas possible, dans des situations et des paysages qui ne l'avantagent pas? Pourquoi ne pas lui avoir monté un accompagnement musical de jeunes et talentueux pop rockeurs et se contenter de tourner toutes les images de son clip sur elle-même et sa séduisante performance?

Ma réponse à ces questions? Une seule qui les satisfait toutes: la chanson québécoise souffre d'être sous le joug d'imbéciles, certains sont des producteurs exclusivement intéressés par l'argent des subventions publiques et privées en se foutant impérativement de l'absence de génie des artistes qu'ils produisent, d'autres accordent une valeur religieuse à la chanson et se plaisent à chuchoter, minauder, s'excuser, méprendre le rock'n'roll pour un péché mortel et faire les dégoûtés devant le succès des radios commerciales.

Je souhaite donc à la poétesse Andréanne A. Malette de ne pas avoir peur de la solitude, car c'est le lot de ceux ou celles qui s'aventurent loin du troupeau. J'espère sincèrement qu'elle aura le courage de s'élancer sur la voie des étoiles car elle en est l'une des plus brillantes et des plus belles...

Bonne semaine.