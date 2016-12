Marie Carmen et le rêve d'une petite fille

Pierre Harel 20-09-2016 | 10h38

J'ai connu la superbe Marie Carmen comme tout le monde à la radio et à la télé, et comme tout le monde j'ai été surpris de sa disparition presque soudaine alors qu'elle était au faîte de la gloire et que la déesse Fortuna lui souriait en la couvrant de ses bienfaits.

Mais que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé? Où est-elle allée? Se pourrait-il qu'Aphrodite, la déesse de l'amour, l'ait abandonnée? Se serait-elle enfuie d'un malheureux amour? Aurait-elle souffert d'un profond dégoût de la superficialité et de la cruauté égoïste, vaniteuse, du vedettariat? Quoi qu'il en soit, elle disparut en 2004 laissant tout derrière elle, famille, amis, carrière, honneurs et gloire. Allons voir...

Marie Aubut, de son pseudonyme d'artiste Marie Carmen, est née à Sainte-Foy, maintenant un arrondissement de Québec Cité, le 24 août 1959. Elle a une sœur jumelle qu'on a jamais vue nulle part ainsi que des frères et des sœurs composant une famille nombreuse. Son père était marin et la plupart du temps absent de la maison comme tous les marins. Sa mère s'occupait de la maisonnée avec un penchant pour ses filles qu'elle habillait et coiffait à la dernière mode malgré les réticences de la jumelle de Marie, Hélène, ne voulant absolument pas partager les penchants plus extravertis et spectaculaires de sa sœur.

Enfant, Marie était déjà très attirée par les éclats du showbiz et se rendait à pied, sur deux kilomètres, jusqu'au centre d'achat Place Laurier où se tenait une émission quotidienne de variété très populaire à la télévision de l'époque. Les caméras y filmaient occasionnellement de jeunes danseurs et danseuses évoluant sur la piste ou assistant simplement aux prestations des vedettes. Sa maman lui cousait des vêtements, la coiffait et la maquillait pour chacune de ces sorties quotidiennes. Une maman fière de la beauté de sa fille.

 l'âge de 10 ans se produisit un événement qui imprégna inexorablement la jeune Marie Aubut de l'ardent désir de monter sur les planches et de chanter: elle entendit à la radio la grande Barbara, de son nom véritable, Monique Serf, auteure-compositrice et interprète parisienne, interpréter sa célèbre chanson L'aigle noir.

À compter de ce jour, la jeune Marie n'eût plus qu'un désir, qu'un but dans la vie: devenir une grande vedette, auteure-compositrice et interprète comme Barbara. Le rêve de chanter L'aigle noir s'enracina profondément chez elle et Marie Aubut n'eût de cesse de travailler à sa matérialisation malgré un parcours sinueux et difficile.

Marie était courageuse, tenace, et croyait dur comme fer à son rêve. Elle oubliait cependant que Barbara était avant toute chose une auteure et une compositrice avant d'être interprète célébrée.

Après avoir fait ses classes au théâtre et ensuite comme chanteuse dans quelques groupes rock, enregistré quelques chansons, Marie Aubut devint Marie Carmen et entreprit une carrière de choriste professionnelle avec Claude Dubois et le groupe The Box. C'est à ce moment que le compositeur Germain Gauthier la présenta à Luc Plamondon qui, après une brève audition, lui offrit de participer à l'aventure Starmania, d'abord dans le rôle de Marie-Jeanne, et ensuite dans celui de Sadie, mettant ainsi son nom sur toutes les lèvres et précipitant sa jeune carrière.

Pour la remercier de l'excellence de ses prestations, et croyant en son irrésistible talent de chanteuse, Luc Plamondon et Germain Gauthier lui écrivirent alors la céoèbre chanson qui a fait de Marie Carmen une vedette reconnue au Québec: Piaf chanterait du rock. Mais Marie Aubut n'était pas encore satisfaite. Son bonheur n'était pas complet. Il lui fallait L'aigle noir.

En 1993, à l'âge de 34 ans, Marie Carmen enregistra l'album double platine à près de 300 000 ventes, Miel et venin, sur lequel figure enfin la chanson phare de son enfance, la chanson des rêves de la petite Marie Aubut, L'aigle noir. Ce fut l'explosion! Le triomphe! La critique l'encensa! Le public remplit ses salles! Marie Carmen atteignit le panthéon des grandes vedettes et le Québec la porta aux nues sur les ailes de l'oiseau mythique que voici.

Marie Carmen a alors peut-être été comblée mais pas la petite Marie Aubut! Il semblerait qu'en réalisant son immense rêve d'enfance quelque chose se soit brisé dans son cœur et dans son âme, quelque chose que je pourrais nommer en utilisant le titre d'une magnifique chanson de Peggy Lee Is That All There Is?

Sur la lancée de l'incroyable succès de l'album Miel et venin, Marie Carmen lança quelques autres albums qui eurent aussi du succès. Mais en 2004, sans faire de bruit, sans alerter personne, sans expliquer quoi que ce soit, sans faire de battage médiatique, elle s'envola vers le Pérou pour y travailler bénévolement au mieux-être des Indiens aymaras mais aussi pour nettoyer son cœur d'amours malheureux et son âme de la médiocrité hypocrite du showbiz.

Mais il y a autre chose! Une autre dimension qui la rapproche d'une bonne partie de ma propre vie et qui pourrait contribuer à expliquer son départ subit. J'ai fait, en substance, la même chose en 1980 lorsque j'ai quitté Corbeau, groupe rock à succès sur une voie ascendante, pour aller vivre chez les Innuat-Montagnais de la Côte-Nord québécoise. Le partage de la vie simple des Innuat de Uashat (Sept-îles) très éloignée des mirages du vedettariat, leurs rapports humbles, émouvants et extraordinairement magiques avec la nature m'étaient salutaires, comme le partage du quotidien des Aymaras l'a sans doute été pour Marie Carmen.

À l'automne 2008, revenue du Pérou, loin de ses Aymaras, Marie Carmen prépara un nouvel album. Elle collabore entre autres avec Luc De Larochellière, Martine Pratte, France D'Amour, Dave Richard, Sylvie Paquette, Francine Raymond, Lynda Thalie, Paolo Ramos et Qbanito. La réalisation en a été confiée à Francis Collard (Cirque du Soleil et Ariane Moffatt).

L'album, intitulé Le diamant, fut lancé le 11 novembre 2008. Le premier extrait, Une vie douce, fut #1 du palmarès BDS, ensemble des radios du Québec, pendant six semaines. L'îl au trésor, deuxième extrait du disque, a une moindre durée de vie tout en faisant bonne figure. Elle donna quelques spectacles ici et là mais sans plus.

Depuis, c'est tranquille malgré son immense talent et quelques apparitions plus ou moins remarquées, car cette douceur de vivre n'est plus à la mode chez les jeunes. À l'aube de la cinquantaine, Marie Carmen ne s'est pas présentée à son public vieillissant sous l'image adoucie de son âge mais encore comme la femme fatale qu'elle était encore au moment de son départ.

Ce que j'en pense? Voilà: Marie Carmen aurait dû reprendre son nom véritable de Marie Aubut avant de s'aventurer de nouveau sur le terrain miné du showbiz lors de la production de son dernier album, Le diamant.

Plutôt que de s'entourer d'artistes connus proposant leurs propres chansons, à l'instar de Barbara, la nouvelle Marie aurait dû s'engager résolument et personnellement dans l'écriture et la composition des chansons de l'album avec l'assistance de paroliers et de musiciens assez généreux pour accepter de se contenter d'une participation partagée aux droits d'auteur.

Elle y aurait trouvé la fierté nécessaire à la poursuite de son rêve et retrouvé l'énergie de la courageuse et ambitieuse petite Marie Aubut ayant enfin compris que de vouloir devenir une «vedette» sonne creux mais que de s'engager dans la créativité artistique donne un sens profond à la vie.

Il n'est jamais trop tard pour bien faire, dit-on! Je lui offre donc sincèrement toute l'aide et l'assistance que je pourrais lui apporter, advenant qu'elle le souhaite. Je connais bien les chemins de la créativité chansonnière et je sais comment les faire connaître aux autres. Marjolène Morin, Marjo, en sait quelque chose...

Bonne semaine.