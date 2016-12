Gaston Mandeville, (vrai) artiste et poète

Pierre Harel 13-09-2016 | 11h19

Nous vivons un siècle grevé d'un matérialisme délirant alors que même en ce qui concerne le culturel des nations, tous continents confondus, les Terriens en sont rendus à méprendre le mot vedette pour celui d'artiste.

Les artistes cherchent humblement la perfection de beauté dans l'Art. Les vedettes sont affamées d'or et de louanges égotiques. On fabrique de faux artistes et même de fausses vedettes qu'on sert en nourritures pitoyables aux peuples naïfs et innocents partout sur la Terre, et tourne la roue bancale du commerce!

C'est le comble! Les poètes! Les poètes! Remparts du bon sens des peuples! Les poètes! Phares protégeant l'artiste des récifs cupides et vénaux bordant l'océan de Gloire. Hélas! Les poètes? Contrefaits! Hélas! La poésie? Dénaturée! Ce qui était don de clairvoyance est devenu marchandise à l'étal d'aveuglements! Les poètes amoureux fou de Vérité? Persécutés, dénigrés, calomniés, diffamés, médits, salis et ridiculisés. Pauvre monde! Pauvres gens! Pauvres infortunés fuyant la lumière pour se gaver d'obscurité.

Toujours est-il qu'encore une fois je viens de tomber en bas de mes bas alors, qu'après une suggestion de ma compagne Natasha, je suis allé chez YouTube écouter quelques-unes des chansons de Gaston Mandeville. Le poète Gaston Mandeville! Gaston Mandeville, musicien, chanteur, auteur et compositeur, natif de Drummondville le 23 novembre 1956, décédé à Montréal le 16 juin 1997, qui, à l'instar de Scott Price et de Daniel Hétu, a poursuivi des études universitaires en musique mais à l'Université Laval de Québec plutôt qu'à l'Université de Toronto et à l'Université de Montréal en ce qui a trait aux deux autres.

Comme pour «Dédé» Fortin, je n'ai jamais rencontré personnellement Gaston Mandeville et, encore une fois, je regrette que ça ne se soit pas produit. Pourtant, nous étions de la même époque. Alors que je fondais Corbeau en 1977, il offrait déjà ses chansons dans les bars et les boîtes de Québec Cité, seul avec sa guitare, en véritable chansonnier. En 1979, alors que j'invitais Marjolène Morin à rejoindre Corbeau pour l'enregistrement d'un premier album, Gaston s'adjoignait les services d'un guitariste, d'un bassiste et d'un batteur pour former le groupe Mandeville produisant deux albums sortis en 1980 et 81, à peu près en même temps que l'album éponyme de Corbeau.

L'une des pièces de l'album Mandeville sorti en 1980, intitulée Le vieux du bas du fleuve, devint un énorme succès radiophonique que tout le monde fredonnait au Québec, comme en Ontario et au Nouveau-Brunswick francophones.

Par la suite, une dizaine d'albums se succédèrent et d'autres succès radiophoniques suivirent pour occuper le haut des compilations franco-canadiennes comme par exemples: Encore ben saoul, Le bonheur est tranquille, Où sont passés les vrais rebelles, Ramdam dans le trafic, et L'homme de la maison.

Gaston Mandeville filait, enfin heureux, sur l'autoroute de la réussite. Tout allait de mieux en mieux pour lui, les Québécois l'aimaient, les Français commençaient à l'aimer, il devenait de plus en plus en demande et de plus en plus populaire. En 1996, il apprend qu'il est atteint du sarcome d'Ewing, un terrible cancer des os sans cœur et sans pardon.

Ce courageux poète ne jette pas la serviette et produit deux albums tout en combattant un adversaire coriace et cruel, Les années folk, en 1996 et Huit en 1997. En mai 1997, la mort vient frapper à sa porte. Le 16 juin de la même année, sans doute après avoir pris le temps d'écrire un dernier poème, il ouvre, et la laisse entrer en chantant «Chu rien qu'une poussière de plus pour les balayeurs du ciel», paroles d'un titre de son album Les années folk.

Chers amis, allez chez You Tube et cherchez Gaston Mandeville. Vous y trouverez de belles chansons en vous demandant, comme moi, comment il se fait qu'un si beau poète et musicien soit tombé au fond des oubliettes de l'oubli médiatique. Et pourtant le peuple des Canadiens-français québécois de plus de 40 ans se souvient heureusement de lui et fredonne encore Le vieux du bas du fleuve.

Anniversaire

En passant, ce 15 septembre marquera le premier anniversaire de fondation de la page Facebook SOS R'N'R et le 28e de la sortie de l'album Tendre Ravageur de Pierre Harel, Donald Hince, et Roger «Wèzo» Belval.

Pour cette occasion spéciale, l'administrateur de SOS R'N'R, Patrick Lebrasseur, et l'éditeur Serge Paquin, offriront en tirage au sort une dizaine de vinyles 33 tours «vintage» autographiés, et mettront en vente à 20 $ l'unité une trentaine d'autres, tous dans le plastique. Visitez SOS R'N'R, hommages aux musiciens et paroliers d'Offenbach de 1970 à 85.

Bonne semaine