André «Dédé» Fortin, rockeur poète au reggae unique

Je n'ai jamais rencontré André «Dédé» Fortin en personne, mais nous avons partagé beaucoup plus que d'être tous deux des cinéastes devenus chanteurs et fondateurs inspirants de groupes de musique populaire.

Nous sommes d'abord poètes, idéalistes et rebelles, orgueilleux de l'être avec toute la fragilité émotionnelle qu'impose l'extrême abondance créatrice. J'écris «sommes» au présent de l'indicatif car les poètes existent plus longtemps que leurs vies, comme le chantait si bellement Charles Trenet dans sa chanson L'âme des poètes: «Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes sont disparus leurs âmes légères, et leurs chansons, courent encore dans les rues».

Dédé Fortin est né en 1962 au Saguenay et il s'est suicidé à l'âge de 37 ans, le 8 mai 2000, à Montréal. J'avais 56 ans. Je suis né le 8 mai 1944. J'ai maintenant 72 ans. Nous avons donc un différentiel d'âge assez important qui pourrait expliquer par quel misérable hasard notre rencontre n'eût pas lieu avant qu'elle ne devienne posthume. Époques différentes? Genres musicaux différents? Milieux différents?

Quoi qu'il en soit, et de mon point de vue, André Fortin avait l'âme d'un rockeur canadien-français comme d'autres poètes qui ne se sont pourtant pas adonnés musicalement au rock'n'roll: Gérald Godin, Gaston Miron, Pierre Flynn, Serge Fiori, et Claude Péloquin, pour ne nommer que ceux-là. Cependant, l'abondante créativité de Dédé s'est exprimée, entre autres genres, en reggae que les Colocs maitrisaient à la perfection. Certaines pièces en sont un exemple éclatant, d'une intensité frôlant celle du reggae de Bob Marley, mais avec une sophistication unique au reggae de Dédé, de son harmoniciste inspiré et de son guitariste rythmique génial.

L'écriture de cette chronique, surtout la recherche afférente, m'a permis d'entrer dans un univers fantastique que je devinais à peine jusque-là. Il y a, bien sûr, la poésie éclatante, percutante, déchirante, désarmante du poète Dédé Fortin, que je connaissais en partie par l'écoute de ses chansons à la radio de la Ford Windstar 2003 lorsque le hasard me le permettait.

Un matin du printemps dernier, vers 8 h, alors que je revenais de conduire Natasha au travail, j'entendis dans l'émission Maurais Live, sur la station de radio CHOI 98,1 de Québec Cité, une chanson des Colocs qui m'époustoufla royalement! Un jazz! Un jazz! Un vrai, beau, classique, intelligent et volubile jazz, incroyablement chanté en légèreté de désespérance par l'incroyable Dédé: Maudit que l'monde est beau.

Toujours est-il que la chanson de ce magnifique poète qui m'a ému à yeux mouillés, à jaillir larmes de cruelle beauté, ce reggae majestueux d'une profonde simplicité touchant le fond de l'âme, celle qui m'a définitivement et pour toujours fait comprendre la grandeur de cet homme trop intense pour vivre, trop vivant pour survivre, cet André trop petit pour habiter l'immense Dédé de la chanson éponyme qui «va jouer dans la ruelle avec les poubelles», cette chanson probablement prémonitoire de sa propre mort se nomme étrangement: Tassez-vous de d'là.

La voici, pour entendre Dédé qui chante en parlant de son «ami» qui pourrait bien être lui-même, André Fortin:

Si un jour quelqu'un (qu'une) avait l'idée bienfaisante de me permettre un dernier album avant que la vie ne me quitte, je fais le serment d'y interpréter Faut que j'me pousse en reggae. Un hommage sincère au fabuleux poète André «Dédé» Fortin.

