Patrick Norman, le poète du country

Pierre Harel 30-08-2016 | 04h00

Je connais Patrick Norman depuis longtemps même si on ne s'est pas rencontré souvent. Les rares fois où on a pu se parler peuvent se compter sur les doigts d'une seule main. Cependant, nous apprécions l'un de l'autre notre travail respectif de mettre la poésie en musique et de la chanter pour le plaisir chacun dans notre domaine, lui, la musique country et moi, le rock'n'roll.

Nous avons tous les deux fait avancer la qualité de nos genres et nous continuons de le faire du mieux que nous le pouvons malgré le temps qui passe et les modes qui s'empilent les unes par-dessus les autres. Nous demeurons vrais, fidèles et sensibles à l'inspiration poétique. Peut-être, nous reverrons nous un jour aux fins de composer, d'écrire, et d'enregistrer, l'album country rock dont les Québécois auraient bien besoin.

De son nom véritable, Yvon Éthier, Patrick Norman est né à Montréal dans le quartier Villeray en 1946 et a commencé à jouer de la guitare vers l'âge de 5 ou 6 ans avec son papa Fernand comme professeur. Déjà, lorsqu'il a 8 ans, il participe au très populaire concours «Les découvertes de Billy Monroe» à la radio de CKVL. À l'adolescence, il découvre le grand Chet Atkins dont le jeu de guitare et le style country le marqueront pour le reste de sa vie et feront de Patrick Norman l'instrumentiste virtuose qu'il est devenu.

Des oeuvres de qualité

J'ai toujours apprécié le travail artistique de Patrick Norman, la qualité des chansons présentées et leurs enregistrements impeccables. Cet artiste, en plus de bénéficier d'une remarquable maîtrise de la guitare, possède une voix particulièrement juste, capable de plénitude émotionnelle, et démontre de plus une profonde et intelligente sensibilité dans le choix des textes qu'il met en musique ou qu'il interprète, toutes qualités aussi appréciées par mon ami Michel Rivard lorsqu'il a entrepris d'écrire et de composer avec lui La guitare de Jérémie, l'une de ses plus belles chansons à ce jour.

Dans l'univers de la chanson country, ou contrée, Patrick Norman occupe une place toute particulière de par la qualité de ses œuvres surpassant largement les habituelles ritournelles musicales et textuelles de ses pairs et pairesses.

Tout comme les groupes Corbeau et Corbach s'éloignaient des sempiternels trois accords du rock'n'roll traditionnel pour plonger résolument dans le rock progressif, Patrick Norman pourrait être justement perçu comme étant le troubadour du country québécois surpassant les limites usées du genre pour s'avancer fièrement au domaine de la grande chanson, de ce fait méritant la même reconnaissance culturelle que d'autres auteurs-compositeurs et interprètes de renom, dont Ferland, Léveillé, Gauthier et Charlebois.

Quand on est en amour

À ce chapitre, on n'a qu'à considérer son plus grand succès Quand on est en amour, dont les paroles sont de Robert Laurin et la musique de Patrick Norman et Robert Laurin pour se rendre compte du talent de compositeur et d'interprète de Patrick Norman, aussi bien que de la distance qu'il y a entre cette chanson et l'hymne country par excellence: Un verre sur la table de Julie Daraiche qui est aussi une chanson ayant connu une immense écoute.

Quoi qu'il en soit, Patrick Norman sera en tournée nationale avec Renée Martel, une autre grande artiste qui s'est également écartée des sentiers battus du country pour innover et rafraîchir le genre. Ces deux légendaires artistes ont récemment enregistré en duo un magnifique album intitulé Nous, dont la tournée de promotion d'une série de 24 spectacles débutera au Festival Western de St-Tite le 9 septembre prochain pour se terminer le 17 décembre 2016 à St-Hyacinthe capitale du Country-Western québécois.

Les dates des spectacles sont disponibles sur le site officiel de Patrick dont voici le lien: www.patricknorman.ca

Bonne semaine.