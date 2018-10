Maryse Condé récipiendaire du prix Nobel alternatif de littérature, devant la Québécoise Kim Thúy

Agence QMI 12-10-2018 | 07h15

Maryse Condé, auteure de la Guadeloupe, est la lauréate du prix littéraire 2018 de la Nouvelle Académie (The New Academy Prize in Literature 2018), aussi considéré comme le prix Nobel alternatif de littérature 2018.

L'écrivaine québécoise Kim Thúy figurait dans la courte liste de quatre finalistes éligibles au titre, auprès de Maryse Condé, Neil Gaiman (Grande-Bretagne) et Haruki Murakami (Japon). Haruki Murakami s'est ensuite désisté de la course, peu intéressé à recevoir cette attention médiatique.

À l'origine, le tableau d'aspirants à cet honneur comptait près d'une cinquantaine de grosses pointures de la littérature internationale, dont J. K. Rowling et Margaret Atwood.

Kim Thúy, ambassadrice de notre cultureL'annonce de la lauréate a été faite vendredi à Stockholm, en Suède, par un jury composé de professionnels du milieu littéraire, puis partagé par les Éditions Libre Expression.

Le prix, une bourse d'un million de couronnes suédoises (environ 140 000 dollars canadiens), sera remis lors d'une cérémonie qui aura lieu le 9 décembre prochain.

Le prix littéraire de la Nouvelle Académie a été créé pour combler le vide laissé par la décision de l'Académie suédoise, ébranlée cette année par un scandale d'agressions sexuelles, de ne pas choisir de lauréat pour le prix Nobel de littérature en 2018.Cette distinction récemment mise sur pied ne sera décernée que cette année, et la Nouvelle Académie, qui chapeaute le processus, sera dissoute dans les jours suivant la remise du prix, en décembre.

L'Académie suédoise doit se reformer en 2019 pour attribuer à nouveau ses prix Nobel.

«Nous sommes très heureux du rayonnement de l'oeuvre de Kim et sa nomination à ce prix confirme la résonance de ses propos, peu importent le lieu et le temps, a déclaré Johanne Guay, vice-présidente Édition au Groupe Librex, de passage à Francfort, en Allemagne, pour la Foire du livre. En ces temps incertains, l'espoir et la beauté qu'elle véhicule en font une ambassadrice formidable de notre culture.»