Un auteur canadien en lice pour le prix Booker du meilleur roman des 50 dernières années

Agence QMI 26-05-2018 | 18h50

L'auteur canadien Michael Ondaatjet, célèbre pour son roman «L'Homme flambé» («The English Patient»), sur lequel est basé le film «Le patient anglais», compte parmi les cinq finalistes au prix Booker qui sera décerné au meilleur livre de fiction des 50 dernières années.

Le romancier d'origine sri-lankaise, qui a déjà remporté le prestigieux prix littéraire Man Booker pour «L'Homme flambé», fait partie d'une courte liste de cinq candidats qui se disputeront le «Golden Man Booker Prize».

Les autres livres retenus par les juges sont «Dis-moi qui tuer» («In a Free State») de V.S. Naipaul, «Serpent de Lune» («Moon Tiger») de Penelope Lively, «Dans l'ombre des Tudors» («Wolf Hall») de Hilary Mantel et «Lincoln in the Bardo» de George Saunders.

«"L'Homme flambé" sort du lot parce qu'il fait tout. Il y a un nombre ahurissant de personnages avec lesquels on tombe en amour et dont on se soucie. C'est magnifiquement écrit [...]. Il te fait réfléchir à plusieurs choses, comme la guerre, l'amitié, l'amour et le nationalisme», a expliqué la juge Kamila Shamsie, dans une vidéo publiée sur le site du prix Booker.

«Il y a peu de livres dans le monde que je considère comme étant des miracles. Celui-là en est un et il devrait gagner, définitivement», a-t-elle ajouté.

Ce sera toutefois aux membres du public de voter, en ligne, pour leur oeuvre favorite. Il est possible de faire son choix au http://themanbookerprize.com/vote, et ce, jusqu'au 25 juin.

Le gagnant sera annoncé le 8 juillet à Londres à l'occasion du 50e anniversaire du prix Booker.