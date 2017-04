Le 37e album des aventures d'Astérix sortira le 19 octobre

05-04-2017 | 10h13

Le site de la radio précise que l'ouvrage sera de nouveau signé par Jean-Yves Ferri au scénario et Didier Conrad au dessin, et aura un premier tirage à plus de 4 millions d'exemplaires dans plus de vingt langues.

Ce nouvel opus prendra comme théâtre les régions italiennes, en 50 avant Jésus-Christ, où la possible unification du pays est très mal vue.

Les deux auteurs ont justifié leur choix en expliquant que «L'Italie ne se résume pas à César, Rome et son Colisée! (...) Nous nous sommes rendus compte qu'il était enfin temps pour Astérix et Obélix de se faire une idée plus précise de ce qu'était vraiment l'Italie!».

2017 est une année très spéciale pour la série. En effet, elle marquera le 90e anniversaire d'Albert Uderzo et le 40e anniversaire de la disparition de René Goscinny.

Le dernier album d'Astérix Le papyrus de César est sorti en 2015.