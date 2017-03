Découvrez la vision du bonheur de cinq personnalités

Matthieu Lévesque 28-03-2017 | 00h30

Le 13 mars, le journaliste Daniel Daignault a lancé, à l'hôtel 10, son livre À la recherche du bonheur, dans lequel 50 personnalités québécoises expliquent comment elles entrevoient le bonheur. Échos Vedettes a répété l'exercice avec cinq d'entre elles, qui expliquent leur propre notion du bonheur.

Isabelle Racicot - Cultiver son bonheur

«Depuis que je suis toute petite, on me dit de cultiver mon bonheur. J'ai appris très tôt à l'intégrer dans ma vie et à m'apporter des petits moments de bonheur au quotidien. Suis-je toujours heureuse? Bien sûr que non! Mais je crois qu'on peut aussi apprendre à voir la vie de façon positive et à créer son propre bonheur.»

Isabelle Huot - Bonheur cicatrisé

«J'ai toujours été très enthousiaste par rapport à presque tout dans la vie, peut-être même un peu trop! Je me réjouis de plein de choses au quotidien, surtout tout ce qui est lié à la bouffe. Je dirais toutefois que j'ai une petite cicatrice depuis que ma mère est décédée, en 2010. J'ai la même propension au bonheur, mais ce n'est pas pareil.»

Marc Hervieux - Le bonheur facile

«Je suis quelqu'un qui a le bonheur facile. Je crois que certaines personnes naissent avec un bagage génétique qui fait en sorte qu'elles sont propices au bonheur. Évidemment, je ne suis pas toujours ¨hop la vie¨, mais je trouve le bonheur dans plein de choses, comme ma famille et ma carrière. Si tu veux que ton quotidien soit ennuyant, il le sera; mais si tu décides que tu veux avoir du fun, tu en auras.»

Marina Orsini - Le bonheur à travers les épreuves

«Selon moi, le mot bonheur est surexploité. Je pense qu'on choisit chaque jour si on sera heureux. Et c'est à travers les épreuves qu'on apprend à détecter les vrais moments de joie. Je crois être douée pour le bonheur: je le veux dans ma vie, je l'alimente, je le cherche, je le provoque et je l'entretiens. Ultimement, on est sur cette terre pour être heureux.»

Florence K - Au jour le jour

«Pour moi, le bonheur, c'est un "work in progress". Ça change constamment. Mais je suis plus heureuse depuis que je ne me force plus à chercher le bonheur. Un moment donné, ça devient épuisant! Je suis heureuse quand je m'occupe du matin au soir à construire des choses agréables autour de moi ou à prendre soin des gens que j'aime. Et il faut aussi assumer qu'il y a des journées de merde!»