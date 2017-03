Les enfants de Trump au coeur d'un livre de son ex-femme

16-03-2017 | 01h07

NEW YORK - En élisant Donald Trump, les Américains ont propulsé sur le devant de la scène les trois enfants de son premier mariage: Ivanka, Don et Eric. Un nouveau livre de leur mère, Ivana, promet de révéler quelques secrets de cette famille très soudée.

L'ouvrage, intitulé «Raising Trump» (Elever les Trump), à paraître le 12 septembre prochain, devrait certes donner des détails sur la jeunesse tchécoslovaque d'Ivana Trump, ses premiers pas de mannequin et sa rencontre avec le futur président américain, dont elle fut l'épouse de 1979 à 1992.

Mais il «porte surtout sur la façon dont elle a élevé ses enfants», la très influente Ivanka et ses fils Don et Eric qui ont hérité de la direction des affaires de Donald Trump, assure la maison d'édition Simon and Schuster dans un communiqué.

Dans ce livre «apolitique», l'auteure de 68 ans promet de dévoiler comment elle leur a appris "la valeur de l'argent, à ne pas mentir, tricher ou voler, le respect des autres", et aussi des «histoires personnelles sur Don, Eric et Ivanka depuis leur plus tendre enfance jusqu'à ce qu'ils deviennent les +premiers fils et fille+».

Après Ivana, réputée la première à avoir surnommé son ex-mari «The Donald», Trump épousa l'actrice Marla Maples, avec laquelle il avait eu une liaison qui alimenta la presse «people». Ils eurent une fille Tiffany, restée jusqu'ici bien plus discrète que ses demi-frères et soeur, puis divorcèrent au bout de six ans.

Donald Trump, 70 ans, est marié depuis 2005 à Melania, de 24 ans sa cadette, ex-mannequin comme Ivana et originaire de Slovénie. Ils ont un fils, Barron, qui aura 11 ans le 20 mars.