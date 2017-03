Les prochains livres des Obama seront publiés en français

AFP 14-03-2017 | 09h06

PARIS | Les deux livres signés par l'ancien président des États-Unis Barack Obama et l'ancienne Première dame Michelle Obama seront publiés en français chez Fayard, a annoncé mardi l'éditeur.

«Sophie de Closets, PDG des éditions Fayard, a le plaisir d'annoncer que Fayard sera l'éditeur en langue française de deux livres, l'un écrit par le président Barack Obama et l'autre par Mme Michelle Obama», a indiqué l'éditeur dans un communiqué.

«C'est un grand honneur pour les éditions Fayard d'accueillir le président Barack Obama et Mme Michelle Obama dans leur catalogue, aux côtés notamment d'Hillary Clinton, Nelson Mandela ou Henry Kissinger», a ajouté l'éditeur.

Au début du mois l'éditeur américain Penguin Random House, premier éditeur mondial, avait annoncé qu'il publierait les livres de M. et Mme Obama.

L'éditeur n'avait pas révélé le prix de ce double contrat, mais le Financial Times avait indiqué qu'il aurait accepté d'avancer la somme record de 60 millions de dollars pour s'assurer les droits des deux ouvrages.

Il s'agirait alors d'un des contrats les plus lucratifs de l'édition dépassant celui de ses prédécesseurs George W. Bush (10 millions de dollars) et Bill Clinton (15 millions de dollars).

En plus de ses discours et textes politiques publiés tout au long de ses deux mandats, Barack Obama, président de janvier 2009 à janvier 2017 et prix Nobel de la paix, a déjà écrit deux livres - «Les Rêves de mon père» (1995) et «L'Audace d'espérer» (2006), tous deux parus en France en 2007 aux Presses de la cité - et un livre pour les enfants, «Lettre à mes filles», publié en français par La Martinière jeunesse en 2011.

Le détail du contenu des livres, leur titre et la date de publication de chacun d'eux seront annoncés ultérieurement, a précisé Fayard.