Dans la tête d'un gars : un recueil de Maxim Martin

13-03-2017 | 10h42

Fort du succès de son livre Excessif vendu à plus de 20 000 exemplaires, l'humoriste Maxim Martin revient à la charge avec Dans la tête d'un gars, un ouvrage où il exploite une fois de plus son ton franc et direct.

Son recueil regroupe une centaine de courts textes publiés dans Le Journal de Montréal au cours des quatre dernières années. On peut y lire ses réflexions typiquement masculines et apprécier ses différentes humeurs.

Au menu: les relations hommes femmes, sa fille, son rôle de père, le sport, les plaisirs simples et les travers de notre société.

Dans la tête d'un gars sera offert en librairie dès mercredi, aux Éditions du Journal.

En plus d'animer Les têtes fortes sur les ondes de Radio Énergie en semaine, l'humoriste prépare Max et Livia, une nouvelle comédie qui sera diffusée à VRAK l'automne prochain et dans laquelle il tiendra la vedette aux côtés de sa fille.