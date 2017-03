Montréal à l'honneur au Salon du livre de Bruxelles

11-03-2017 | 19h34

Manon Gauthier, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme, dresse un bilan positif de la mission qu'elle a réalisée du 8 au 10 mars, en Belgique, dans le cadre de la Foire du Livre de Bruxelles, où Montréal est à l'honneur.

Gigantesque librairie au cœur de l'Europe, la Foire du Livre de Bruxelles est devenue, en plus de 40 ans, un événement culturel majeur. Cette foire met tout en œuvre pour générer autour du livre une dynamique de rencontres, de réflexions et de détente. Chaque année la Foire compte près de 182 exposants, 70 000 visiteurs, 925 auteurs, 1350 éditeurs et présente plus de 300 rencontres et débats.

Cette année la Foire se déroule du 9 au 13 mars et c'est Montréal qui est à l'honneur, sous le signe du 375e anniversaire de la ville. L'occasion de mettre en avant les auteurs québécois et montréalais.

Au cours de l'inauguration de la Foire du Livre de Bruxelles, le 8 mars dernier, Mme Gauthier a prononcé une allocution à titre de représentante de la Ville de Montréal: «Nous sommes honorés que

Montréal soit mise à l'honneur à l'occasion de la Foire du Livre de Bruxelles, la plus ancienne foire du livre francophone en Europe et très fiers de la qualité et du talent des quelques 70 auteurs et éditeurs québécois et montréalais qui y prennent part», a-t-elle déclaré.

Elle a également profité de la Journée internationale des droits des femmes pour souligner l'importance de la parité dans le milieu littéraire, invitant à une réflexion collective visant à accroître la représentation des femmes, tant dans le traitement médiatique qui leur est réservé qu'au plan des prix littéraires décernés.

Mme Gauthier a également pris part à l'événement «Voix de Montréal», une table ronde d'auteurs québécois dirigée par l'écrivain belge Vincent Engel. Les auteurs Patrick Senécal, Monique Proulx, Virginie Blanchette-Doucet et l'historien Paul-André Linteau, ont partagé leur vision de Montréal à travers leurs œuvres.