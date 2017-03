Des livres avec une note d'Emma Watson dans le métro de Montréal

08-03-2017 | 09h49

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, qui se tient le 8 mars chaque année, des livres contenant un message rédigé par Emma Watson seront déposés un peu partout dans les stations de métro de Montréal.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du mouvement #LivresDansLeMétro, mis en place à Montréal en 2016 par la «booktubeuse» Audrée Archambault. Il s'agit en fait de la version québécoise des mouvements «Books on the Subway» ou «Books on the Underground» auquel participe l'actrice britannique.

En gros, ce mercredi, Audrée Archambault déposera des copies de cinq livres sélectionnés par le club de lecture féministe d'Emma Watson, «Our Shared Shelf». Dans chaque roman sera insérée une copie de la note écrite et signée par la star de Harry Potter.

L'interprète de Hermione a d'ailleurs publié un tweet à ce sujet mardi: «Dès minuit (heure de New York) les mouvements de livre à partager à travers le monde cacheront des romans féministes.»

From midnight NYC time, book fairies around the WORLD will start hiding feminist books to mark #IWD #IWDoursharedshelf @the_bookfairies 📚 — Emma Watson (@EmmaWatson) 8 mars 2017

Les titres des livres déposés dans la métropole sont: The color Purple, Persepolis, My life on the road, How to be a woman et Mom & Me & Mom.

Pour vous aider, la page Instagram de @LivresDansLeMétro donne plus d'informations sur cette initiative.

Le mouvement #LivresDansLeMétro revient chaque mois à Montréal. Audrée Archambault laisse trainer plusieurs dizaines de copies de livres dans les stations de métro et les usagers les ramassent pour les lire. Ils peuvent ensuite les commenter sur Internet et sur les réseaux sociaux. Par la suite, l'objectif est qu'ils les retournent dans le métro pour que d'autres lecteurs puissent les trouver et les lire.