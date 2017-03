Alec Baldwin co-écrira un livre satirique sur Donald Trump

01-03-2017 | 12h29

L'acteur américain Alec Baldwin, connu pour jouer le président américain Donald Trump dans des sketches sur NBC le samedi soir, va co-écrire un livre satirique sur le président américain.

Les éditions Penguin Press ont annoncé via Facebook qu'elles publieront le livre, qu'Alec Baldwin co-écrira avec Kurt Anderson, un romancier et animateur de radio.

Le livre, attendu pour le mois de novembre, aura pour titre You Can't Spell America Without Me: The Really Tremendous Inside Story of My Fantastic First Year as President Donald J. Trump, selon le New York Times.