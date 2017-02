Le premier ouvrage de Tom Hanks prévu en octobre

22-02-2017 | 09h03

L'acteur américain Tom Hanks va publier Uncommon Type: Some Stories, son premier livre, le 24 octobre prochain.

L'ouvrage édité par Sonny Mehta comportera 17 histoires, dont celle d'un immigrant qui arrive à New York après avoir quitté son pays, en pleine guerre civile, ou celle d'un homme qui propose le jeu parfait à un excentrique milliardaire.

Le comédien travaille sur ce livre 2015. «Au cours de ces deux ans, j'ai tourné à New York, Berlin, Budapest et Atlanta et j'ai écrit lors de chacun de ces films», a indiqué l'acteur dans un communiqué. «J'ai écrit dans les hôtels lors des présentations à presse. J'ai écrit en vacances. J'ai écrit sur les avions, à la maison et au bureau».

Tom Hanks a récemment joué dans Sully un film biographique réalisé par Clint Eastwood.