Le ciel : un deuxième roman pour Sylvie Drapeau

Gabrielle Lachance 16-02-2017 | 04h00

De quoi ça parle?

On plonge dans les souvenirs d'une jeune adulte de 20 ans qui raconte sa jeunesse dans un village éloigné de la Côte-Nord, où elle a vécu au sein d'une famille nombreuse pour qui sa mère a tout abandonné. L'héroïne, dont le nom n'est jamais dévoilé, a vu sa mère faire une croix sur ses rêves de s'instruire ou de devenir une artiste afin de se sacrifier pour ses enfants et son mari.

La religion, si importante aux yeux de cette femme, est plutôt vue comme emprisonnante par sa fille. Pourtant, même si elle a déménagé dans la grande ville et vit plus librement que le faisait sa mère, elle ne peut résister à l'envie de revenir sur la Côte-Nord dès qu'elle le peut, puisque c'est au sein du cocon familial qu'elle se sent réellement chez elle. La jeune femme y découvrira toute l'importance de sa famille pour passer à travers les plus dures épreuves de la vie.

Ce qu'on en pense

Sylvie Drapeau a une plume remarquable. Les mots coulent facilement même pour raconter des moments difficiles comme une rupture ou la maladie. On y sent aussi une certaine légèreté, rendant la lecture agréable et rapide, mais toujours bien imprégnée d'une poésie propre à l'auteure.

L'histoire est également intéressante, sans être captivante. On s'attache à l'héroïne qui dépeint sa mère comme une femme venant d'une autre époque et avec qui la communication est très difficile, mais qui est finalement le centre de sa vie. Au fil des pages, on découvre toutefois une jeune femme fragile, même si elle tente de projeter une image forte d'elle-même.

Qui est l'auteure?

Comédienne bien connue dans la province, surtout dans le monde du théâtre, Sylvie Drapeau a interprété de nombreux rôles marquants dont celui de Marie Stuart, dans la pièce du même nom de Friedrich von Schiller, présentée au Québec en 2007. Actuellement, elle est en vedette dans La cantatrice chauve, pièce de Eugène Ionesco, présentée jusqu'au 4 mars au Théâtre du Rideau Vert.



Le ciel, c'est la suite de son premier roman, Le fleuve, qui racontait en 70 pages le drame vécu par cette même famille de la Côte-Nord lorsqu'un des fils meurt noyé dans le fleuve. Le deuxième livre de Sylve Drapeau peut tout de même se lire indépendamment du premier.

Un extrait

«J'aime tes vieux vêtements. Je les use jusqu'à la corde. Ça te fait rire. Vous dites "guenillou", papa et toi. Tout est si doux quand vieilli. Malgré mon désir d'affranchissement, me voilà enveloppée de toi, de ta robe de nuit élimée, précieuse loque de transparence, voile fin de poudre bleue. Je n'en suis pas à une contradiction près, je suis un volcan. De la même façon, dans les couloirs de l'université, je me promène avec l'ancienne chemise à carreaux de papa. Pour sortir. Je porte aussi une de ses vestes de chasse. Une autre barrière de protection. Et ça marche, personne ne m'approche.» (page 23)

Le Ciel

Sylvie Drapeau

Leméac

87 pages