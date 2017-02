Ça sent la coupe réédité, Louis-José Houde signe la préface

14-02-2017 | 14h41

Une nouvelle édition du roman Ça sent la coupe de Matthieu Simard a récemment été publiée dans le cadre de la sortie du film éponyme mettant en vedette Louis-José Houde.

Cette version du livre inclut d'ailleurs quelques nouveautés, dont une préface signée par l'humoriste et comédien. Celui-ci explique comment il a découvert le roman et ce qui l'a mené à jouer dans l'adaptation cinématographique.

Les lecteurs peuvent également y découvrir un morceau du scénario du film commenté par l'auteur. Matthieu Simard livre notamment quelques anecdotes de tournage en plus d'expliquer la genèse du film et la façon dont il a écrit le scénario du long métrage, tout cela avec beaucoup d'humour.

On retrouve évidemment le récit de la première édition de 2004 dans sa forme originale. Donc, au lieu du personnage de Max interprété par Louis-José Houde au cinéma, le protagoniste se nomme Matthieu. Le roman est structuré à la manière d'un journal intime alors qu'on suit ce passionné de hockey et partisan du Canadien de Montréal tout au long des 93 chapitres du livre, un pour chaque match de la saison 2003-2004 disputé par le Tricolore. Mais l'histoire ne tourne pas juste autour du hockey: ses amis, sa vie amoureuse, sa petite soeur et ses états d'âme sont aussi omniprésents.

Le film Ça sent la coupe sort en salles le 24 février prochain. La nouvelle édition augmentée du roman est en librairie depuis le 8 février.