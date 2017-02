Lise Dion: ses drôles d'humeurs juste pour faire sourire

Gabrielle Lachance 02-02-2017 | 10h09

De quoi ça parle?

Humeurs d'une femme mûre et divertissante c'est tout simplement un recueil d'histoires comiques, vraies ou pas, pensées et écrites par l'humoriste Lise Dion. Celle-ci livre avec autodérision et sans prétention des moments cocasses du quotidien qui pourraient arriver à n'importe qui. On peut y lire des anecdotes sur son chien, sur la sexualité, les relations amoureuses, l'amitié, les douanes, la vie professionnelle en plus de lire des billets humoristiques sur les gestes ridicules qu'elle pose couramment, des citations loufoques et les petits bonheurs de la vie, etc.

En entrevue avec Canoe.ca, Lise Dion a indiqué qu'environ le quart des histoires lui étaient déjà arrivées. Lesquelles? L'humoriste laisse planer le mystère. Pour le reste de ses textes, elle s'est inspirée de ses amies, de conversations entendues, d'histoires qui lui ont été racontées, etc.

En publiant ce livre, l'auteure avoue avoir eu envie de faire plaisir à ses fans et de leur donner un peu de matériel avant son prochain spectacle qu'elle espère sortir en 2018. C'est en quelque sorte sa façon de permettre aux lecteurs de se changer les idées au cours des mois les plus froids de l'hiver.

Ce qu'on en pense

On ne peut s'empêcher de sourire en lisant la majorité de ces capsules comiques. Certaines peuvent être moins drôles, mais en général, elles font rire. On a également tendance à se reconnaître dans certaines histoires, surtout pour des lectrices de la même génération que Lise Dion, 61 ans. Quoique même à trente ans, une mauvaise «date», c'est une mauvaise «date»...

On apprécie que les billets se terminent avec un petit punch, nous rappelant que l'auteure est une habituée de la scène et de l'écriture de gags.

C'est un petit ouvrage court, sympathique et qui peut se lire vraiment n'importe où, dans n'importe quel ordre. On peut lire une petite capsule sur ses craintes de vieillir un soir où on ressent la même chose et ensuite reprendre le livre plus tard pour rire des histoires de son amie qui se cherche un chum. On constate aussi que l'humoriste en a profité pour passer certains messages sociaux, par exemple, qu'on ne dira jamais assez que la mammographie, c'est important, ou qu'au lieu de faire semblant que tout va bien, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide.

Qui est l'auteure?

Lise Dion compte près de 30 ans de carrière comme humoriste au Québec. Connue tout d'abord pour son célèbre sketch d'une serveuse chez Dunkin Donuts, elle a maintes fois marqué le monde l'humour avec ses trois «one woman show» qui ont chacun été couronné de succès. Lise Dion a remporté de nombreuses récompenses, dont le Félix du Spectacle de l'année - humour pour Le temps qui court en 2012. Elle a aussi fait une incursion dans le monde de la télévision en interprétant quelques rôles notamment celui de Laura Cadieux dans Le Petit Monde de Laura Cadieux. Elle est aussi l'auteure d'un premier livre, Le secret du coffre bleu, sorti en 2011 et racontant l'histoire de sa mère, une ancienne religieuse qui a été détenue dans un camp de travail durant la Seconde Guerre mondiale.

Un extrait

«Lire entre les lignes

Des fois, c'est très clair

Par exemple, ton patron t'annonce: "Ce que j'ai à te dire, c'est pas facile..." Ce qui signifie: "Tu viens de perdre ta job!"

Ton garagiste te dit: "On a commandé une pièce pour votre véhicule". Traduction: "Elle n'est pas encore arrivée, vous n'aurez pas votre voiture tout de suite!"

"Ben non, tu me déranges pas, mais je pourrai pas te parler longtemps!" La vérité: "Envoye, parle! Qu'est-ce que tu veux?"

"Je pourrais te passer ma voiture, mais..." Tu dois comprendre: "T'as rêvé à ça!"

"On aurait aimé ça, souper chez toi, mais Gilles..." Ça veut dire: "Y t'aime pas!!!"» (page 91)

Humeurs d'une femme mûre et divertissante

Lise Dion

Libre Expression

206 pages