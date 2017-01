Thriller court, mais thriller angoissant

Antoine Aubert 26-01-2017 | 11h27

De quoi ça parle?

Nous allons mourir ce soir raconte les quelques journées complètement folles vécues par une ancienne prostituée. Devenue pseudo voyante, sa vie bascule lorsqu'elle fait la connaissance de Susan, une cliente très particulière. Cette dernière, tyrannisée par un adolescent, son propre beau-fils, dans leur nouvelle maison angoissante, entraîne la jeune femme dans cette demeure pour l'«exorciser». Celle qui pensait seulement escroquer une femme désespérée entre alors dans un monde effrayant, d'où elle n'est pas sûre de ressortir vivante.

On en pense quoi?

Un thriller sous forme d'une nouvelle d'une cinquantaine de pages se doit d'être percutant et intense de bout en bout. Mission accomplie: on est pris dès les premières lignes par l'histoire de cette prostituée futée et sarcastique, spécialisée dans la masturbation, qui se reconvertit dans l'art divinatoire du jour au lendemain.

Après cette introduction savoureuse et drôle, Gillian Flynn tisse parfaitement sa toile pour nous plonger au cœur de son thriller jusqu'à une conclusion qui déconcerte tant elle est inattendue, mais qui confirme en tout cas l'originalité du récit.

Tout autant que ce suspense hitchcockien réussi, le style de la romancière nous emballe. L'écriture à la première personne renforce la terreur psychologique qui s'empare peu à peu de la jeune arnaqueuse, tandis que les autres personnages (à commencer par l'effrayant Miles, ado pour le moins étrange) sont tout aussi bien construits.

Qui est l'auteure?

Gillian Flynn est devenue, ces dernières années, une des principales figures du roman policier aux États-Unis, grâce notamment à Les apparences et Les lieux sombres, deux livres à succès adaptés au cinéma. Publiée en anglais en 2014 sous le titre The Grownup, Nous allons mourir ce soir a reçu un an plus tard le prix Edgar Allan Poe de la meilleure nouvelle.

Un extrait

«Et pourtant, je la sentais également: la maison. Pas forcément malveillante, mais... consciente. Je la sentais qui m'observait, le croiriez-vous? Elle me cernait. Un jour, je frottais le plancher quand j'ai ressenti une douleur vive, déchirante dans mon majeur - comme si j'avais été mordue - et lorsque je l'ai retiré, je saignais. J'ai enveloppé étroitement mon doigt dans un de mes chiffons de rechange et j'ai regardé le sang traverser le tissu. Et j'ai eu le sentiment que quelque chose dans la maison se réjouissait.» (page 36)

Nous allons mourir ce soir

Gillian Flynn

Sonatine

60 pages