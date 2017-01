Le couple Céline Dion-René Angélil vu par Jean Beaunoyer

19-01-2017 | 10h50

De quoi ça parle?

Il y a eu de nombreuses biographies non autorisées sur Céline Dion et René Angélil et Céline: René, un amour plus fort que la mort vient s'ajouter à la longue liste. Cette fois, l'auteur Jean Beaunoyer focalise davantage sur la relation amoureuse entre la diva québécoise et son mari, décédé le 14 janvier 2016.

Tous les moments importants de leur vie de couple y passent: leur première rencontre quand Céline n'avait que 12 ans en 1981, leurs premiers ébats amoureux dans une chambre d'hôtel en 1988 et lorsque la chanteuse a pu enfin révéler publiquement leur relation en 1993 lors du lancement de l'album The Colour Of My Love.

Jean Beaunoyer y souligne les moments heureux du couple, comme lorsqu'ils se sont installés à Jupiter Island en Floride ou lorsqu'ils ont eu leur premier enfant, René-Charles. Mais aussi, les moments les plus difficiles: les problèmes de santé de René Angélil, les menaces de maman Dion contre le manager de sa fille lorsqu'elle devine leur amour et également les difficultés de Céline à tomber enceinte.

Toutefois, impossible pour l'auteur de passer à côté des nombreux aspects de la carrière de la chanteuse même s'il voulait principalement miser sur le coupe Dion-Angélil. Jean Beaunoyer explique donc les principales étapes de son ascension vers la gloire ainsi que les hauts et les bas de sa vie de chanteuse internationale.

Ce qu'on en pense

Il est toujours très intéressant de découvrir ou redécouvrir les étapes marquantes de la carrière de la chanteuse puisque, quoi qu'on en dise, elle a travaillé dur pour se rendre là où elle est, mettant même de côté son adolescence. L'histoire d'amour entre Céline Dion et René Angélil intéresse aussi, non seulement à cause de leur différence d'âge, mais aussi en raison de leur passion débordante l'un envers l'autre digne d'un scénario de film.

Ne cherchez toutefois pas le scandale dans cet ouvrage: cette biographie non autorisée ne révèle aucun scoop ou informations pouvant être néfastes à la réputation de ces deux personnes. Il s'agit plutôt d'un hommage à la star internationale et d'un récit dans lequel on revisite son histoire.

Rien de ce qui a été écrit dans le livre est totalement inconnu du public. En effet, Jean Beaunoyer se base la plupart du temps sur des biographies autorisées du couple ainsi que sur d'anciennes entrevues. Il s'agit donc d'une compilation de moments marquants, mais le résultat est assez intéressant puisque, il ne faut pas se le cacher, la vie de Céline Dion est assez riche en rebondissements pour intéresser ses fans. Mais puisqu'il s'agit d'une biographie non autorisée, il faut savoir en prendre et en laisser.

Il faut toutefois passer outre le premier chapitre pour apprécier l'ouvrage à sa juste valeur. Dans les premières pages, l'auteur raconte de façon très imagée un rêve de René Angélil lors de sa dernière nuit en vie. Ces lignes sont complètement le fruit de l'imagination de l'auteur et ne sont pas représentatives du reste du récit.

Qui est l'auteur?

Ex-journaliste au quotidien La Presse, Jean Beaunoyer suit Céline Dion depuis le début de sa carrière. Il a écrit deux autres ouvrages dédiés à la chanteuse: Céline Dion. Une femme au destin exceptionnel (1998) et Et Angélil créa Céline (2002). Il s'est aussi attaqué à d'autres sujets dont Juste pour rire. La biographie (2007) et Dans les coulisses du Cirque du Soleil (2004).

Un extrait

«Elle s'est levée d'un bond, s'est approchée, s'est collée à lui. "Tu ne m'as pas embrassée, René Angélil." (...) Il s'est penché vers elle et l'a embrassée sur les lèvres, dans le cou, il l'a serrée dans ses bras, très fort. Puis il a brusquement rompu son étreinte et s'est enfui.

Il l'a rappelée quelques minutes plus tard depuis le hall de l'hôtel, pour lui demander si elle allait bien.

- Si tu ne viens pas tout de suite, René Angélil, je vais aller frapper à la porte de ta chambre.

Il a alors cédé:

- Si tu veux bien, je veux bien, moi aussi.

-Tu seras le premier et le seul !

Et Céline n'a jamais dit aussi vrai». (pages 82-83)

Céline: René, un amour plus fort que la mort

Jean Beaunoyer

L'Archipel

255 pages