Le Premier miracle : un auteur à l'aventure

Ariane Labrèche 17-01-2017 | 22h49

Une série de décès mystérieux reliés à de spectaculaires vols archéologiques a tout pour inquiéter le gouvernement britannique. De passage à Montréal, l'auteur français Gilles Legardinier s'est donné pour mission de séduire le public québécois avec son nouveau roman haletant, Le Premier miracle.

Le pied à peine posé en sol québécois, Gilles Legardinier fait preuve d'une énergie débordante qui équivaut presque à celle de son héroïne Karen Holt, agente de renseignements au sein du gouvernement britannique.

Confronté à des vols d'objets archéologiques de valeur inestimable, le service dans lequel œuvre Karen recrute de force les services de Ben, spécialisé dans l'histoire des sciences. Les deux comparses pourraient toutefois facilement être détruits par les découvertes qu'ils feront...

Digne d'un Indiana Jones, Le Premier miracle est le fruit d'un travail de moine. «J'ai visité tous les endroits dont je parle dans le livre, et les objets qui y sont présentés existent réellement», a indiqué le romancier.

Gilles Legardinier a passé près d'un an et demi à sillonner le globe et rencontrer plusieurs experts passionnés. «Même si mon but est de distraire, j'essaie de le faire avec respect, en toute connaissance de cause. Je n'aime pas aborder les choses et les déformer», a-t-il expliqué.

Science et surnaturel

Grands érudits, les personnages sont vite confrontés à des phénomènes qui échappent à leur compréhension.

«Le déclencheur de l'écriture de ce roman a été de me faire la réflexion que la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, a raconté Gilles Legardinier. Au tout début, il y avait une volonté de découverte et d'expérimentation qui a peut-être provoqué des découvertes dont on aurait perdu les clés aujourd'hui.»

Comment en effet ne pas être perplexe devant les illustrations cryptées du Splendor Solis, célèbre recueil d'alchimie que doivent étudier avec attention les personnages du roman? Cette incompréhension est d'autant plus vive que nous évoluons dans une époque où nous croyons tout connaître, selon l'auteur.

«Il y a plein de réalités fondamentales qui nous échappent. Nous sommes experts en gels pour cheveux et en écrans plats, mais on ne sait même pas totalement comment fonctionne notre cerveau», lance-t-il, rieur.

Séduire son public

Gilles Legardinier l'admet sans détour: sa seule ambition est de divertir. «Je me méfie des gens qui ont pour ambition de nous apprendre quelque chose ou de nous dire quoi penser. Je veux divertir sans idiotie et émouvoir, séduire et amuser mon public. C'est ce qu'il y a de plus naturel dans une relation, vous ne trouvez pas?», s'exclame-t-il.

À travers les péripéties de ses personnages, le romancier espère insuffler une bonne dose de curiosité à ses lecteurs.

«Je veux que les gens réalisent que le monde est grand, que ça vaut le coup de le découvrir et que la décision ne dépend que de nous, affirme-t-il avec passion. On n'est pas obligés de subir, on est capables de faire des choix. On le fait tous les jours!»

Le Premier miracle est disponible en librairie.