Rappelle-toi tes amours d'enfant

Antoine Aubert 12-01-2017 | 15h26

Ça parle de quoi?

Souffler dans la cassette est le récit, sous forme de courts poèmes, d'une amitié fusionnelle entre deux écoliers. L'un d'eux, devenu adulte, raconte ces journées d'enfance dont il garde une vraie nostalgie. Entre des devoirs en classe de fin d'année, des parties de jeux vidéo interminables, des heures passées à jouer au baseball ou à s'habiller avec les vêtements des parents (y compris les robes de la mère), le narrateur évoque la passion qu'il a ressentie pour son camarade, son premier amour. Un sentiment semble-t-il partagé, malgré parfois une «infidélité». Une décision de la direction de l'école vient tout changer dans la vie du jeune duo.

On en pense quoi?

La forme surprend à double titre. D'abord, parce que les livres destinés aux jeunes sous forme de poèmes constituent une rareté. Ensuite, car ces brefs petits textes ne sont pas totalement de la poésie. Mis bout à bout, ils formeraient presque une nouvelle cohérente, le récit attachant d'un premier amour qui tiendrait en une vingtaine de pages.

L'impression mitigée qui en ressort se veut d'autant plus ferme que, contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'une œuvre construite sur le mode poétique, il y a peu de tournures imagées, peu de musicalité. On se trouve devant un mode descriptif et narratif, ce qui provoque parfois une certaine redondance.

Néanmoins, le plus important n'est sans doute pas là. Jonathan Bécotte réussit à nous faire ressentir cette nostalgie d'un passé à jamais révolu, d'un amour innocent et pur. On s'attache à cette voix et on distingue presque les larmes qui accompagnent les mots.

De manière subtile et honnête, il nous fait revivre nos propres déceptions enfantines, mais surtout nos douces joies. En cela, Souffler dans la cassette a ce quelque chose de rassembleur qui ne s'adresse pas seulement aux enfants.

Qui est l'auteur?

On en sait peu sur ce jeune écrivain. Âgé de 29 ans, Jonathan Bécotte publie ici son premier livre. Selon Lémeac, sa maison d'édition, il travaille actuellement à un roman adulte.

Une citation

«À ton éveil, j'ai fait à semblant de faire du café

Écrasant un filtre au fond d'une tasse.

Je m'exerçais à te réveiller dans le futur,

M'exerçais à notre vie d'adultes.

Papa se réveillait toujours avant maman pour lui faire son café.» (Page 93)

Souffler dans la cassette

Jonathan Bécotte

Lémeac

Parution le 18 janvier 2017

132 pages