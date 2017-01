Le tome 6 du Trône de fer sortira-t-il en 2017?

11-01-2017 | 14h55

George RR Martin, l'auteur de la saga littéraire Game of Thrones ou Le trône de fer en version française a expliqué sur son blogue que le tome 6, The Winds of Winter attendu depuis plus de 5 ans, pourrait ne pas sortir en 2017.

Alors qu'il était prévu au cours de l'année 2016, mais sans succès, il n'est même pas sûr de voir The Winds of Winter (Les vents de l'hiver) paraître en 2017. La raison est bonne, l'auteur ne l'a pas encore terminé comme il l'a expliqué sur son blogue personnel.

«Je ne l'ai pas encore terminé, mais j'ai bien avancé... Mais pas autant que je l'espérais» a-t-il dit à un de ses interlocuteurs. «Je cois que le tome 6 sortira cette année», a poursuivi Martin. «Mais bon, je pensais la même chose l'an dernier...»

À ce rythme, les fans de l'épopée littéraire pourraient attendre encore longtemps avant de retrouver la bataille pour le trône du royaume des Sept Couronnes. La série télévisée d'HBO, qui se terminera normalement en 2018 après deux ultimes saisons, pourrait même trouver son épilogue avant la sortie du prochain livre.