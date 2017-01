Mary Higgins Clark: une nouvelle enquête moderne et efficace

Gabrielle Lachance 05-01-2017 | 04h00

Ça parle de quoi?

Casey Carter, 40 ans, sort de prison après avoir purgé une peine de 15 ans pour homicide involontaire. Mais alors que tout le monde est convaincu de sa culpabilité, la principale concernée clame toujours son innocence et veut non seulement blanchir son nom, mais aussi trouver la personne qui a réellement abattu de sang-froid son fiancé Hunter 15 ans plus tôt. Elle se tourne alors vers Laurie Moran, journaliste et productrice pour l'émission de téléréalité Suspicion qui s'est donnée la mission de résoudre des «cold cases», soit des affaires classées non résolues par la police.

Toutefois, le cas de Casey Carter est a bel et bien été résolu et toutes les preuves laissent croire qu'elle a tué Hunter Raleigh, héritier d'une riche famille américaine, lors d'un accès de folie. Sauf que, après tant d'années à étudier son dossier et à repenser à la nuit du meurtre, Casey a trouvé un élément qui convaincra peut-être Laurie de plonger dans l'enquête.

On en pense quoi?

C'est un roman policier qui tient en haleine, même si on se doute de l'identité du vrai meurtrier assez rapidement dans l'histoire. Toutefois, l'enquête effectuée par Laurie Moran et son équipe, pleine de rebondissements et de nouveaux éléments de preuves, suffit à garder l'attention du lecteur. Petit à petit, on en apprend davantage sur les personnages secondaires qui deviennent chacun leur tour suspect dans cette histoire de meurtre. Frère jaloux, meilleur ami frauduleux, ancienne copine louche: ils auraient tous des raisons de vouloir liquider Hunter Raleigh, en plus d'avoir des squelettes dans leur placard.

L'écriture est directe et comporte de nombreux dialogues ce qui rend la lecture dynamique et aide à passer assez rapidement à travers les 440 pages. L'histoire prend place également dans un New York moderne où l'utilisation d'internet, des réseaux sociaux et des téléphones portables est omniprésente, compliquant parfois l'enquête, mais permettant de nous évader dans un monde que l'on reconnaît bien.

Qui sont les auteures?

La réputation de Mary Higgins Clark n'est plus à faire dans le monde des romans policiers. L'écrivaine new-yorkaise de 89 ans a écrit des dizaines et des dizaines de romans et de nouvelles en plus d'avoir mérité de nombreux prestigieux prix de littérature.

Le piège de la Belle au bois dormant est sa troisième collaboration avec Alafair Burke, après L'Affaire Cendrillon et La mariée était en blanc. Ces trois romans ont tous la même base: les enquêtes de la productrice Laurie Moran pour l'émission de téléréalité Suspicion.

Avant d'écrire avec Mary Higgins Clark, Alafair Burke s'est aussi fait connaître pour sa plume et ses romans policiers. Ses deux séries les plus populaires sont celles mettant en scène ses héroïnes Samantha Kincaid et Ellie Hatcher.

Un extrait

«Sans explication, Casey se leva soudain du canapé, disparut momentanément dans le couloir et revint une photo à la main. "J'ai passé deux jours à étudier chaque élément de mon dossier sous un angle nouveau. Je n'arrive pas à croire que je n'avais rien vu auparavant, mais je pense que le fait d'être sortie de cellule, de me trouver dans un nouvel endroit, m'a ouvert les yeux. J'ai eu quinze années pour imaginer un moyen de prouver que quelqu'un d'autre est entré dans la maison cette nuit-là, et je pense enfin l'avoir trouvé."» (p. 94)

Le piège de la Belle au bois dormant

Mary Higgings Clark et Alafair Burk

Albin Michel

440 pages