Only, ce chien bizarre que vous allez aimer

Antoine Aubert 29-12-2016 | 11h22

Ça parle de quoi?

Le roman Only doit son nom à une boule de poil qui fait son entrée de manière inattendue dans la vie d'Alice et George Martin, un soir de l'été 1968, dans une bourgade du Massachusetts. Rapidement, ce bobtail sans queue, qui a échappé par miracle à un empoisonnement, grandit, prend de la place et se démarque par un entêtement sans fin, ce qui n'est pas sans lui causer quelques problèmes avec ses maîtres. Petit à petit, les envies de sortir de sa maison et de voir le monde prennent le dessus. Only va vivre des aventures canines rocambolesques.

On en pense quoi?

On mentirait si on affirmait qu'on ne s'attache pas rapidement à cet énorme chien qui vit des péripéties, certes incroyables, mais qui semblent à peu près toutes réalistes. Ce roman offre un sympathique moment de détente et on se retrouve à tourner les pages rapidement afin de savoir ce qui arrive ENCORE à cette tête de mule.

Il est du reste étonnant que ce roman n'ait pas fait l'objet d'une adaptation télé ou cinématographique, tant l'histoire ressemble à un scénario. Only rappelle souvent le saint-bernard Beethoven, qui a attiré des millions de spectateurs dans les salles obscures du monde entier, dans les années 90.

Winston Groom en a toutefois un peu trop fait avec son chien. S'il décrit bien comment un animal peut prendre une place assez incroyable dans nos vies, combien leur comportement a une vraie incidence sur notre quotidien, il va jusqu'à humaniser l'animal, ce qui donne parfois des passages quelque peu absurdes. Montrer que ce chien a une psychologie est une chose; le faire penser comme nous, avec les mêmes références culturelles (Only est par exemple fan de l'émission de Johnny Carson car il aime bien le visage de l'animateur) en est une autre qu'il aurait sans doute mieux valu éviter.

Qui est l'auteur?

Winston Groom s'est fait connaître grâce ... au cinéma: Forrest Gump, film culte de 1994, est adapté de son roman du même nom. Lors de sa publication en 1986, le livre n'avait d'ailleurs pas remporté un grand succès. Le triomphe du long métrage a tout changé. Pourtant, il aura fallu plus de 30 ans pour que le public francophone découvre Only, publié en anglais en 1984. À ce jour, les romans de Groom sortis dans les années 90 (notamment la suite de Forrest Gump, Gump and Co.) ou ces derniers mois (El Paso), n'ont pas été traduits dans notre langue.

Une citation?

«Dès qu'il avait la laisse autour du cou, il tirait de toutes ses forces, entraînant la personne à l'autre bout avec lui. Puis il enfonçait ses griffes dans le sol, s'asseyait par terre et refusait tout simplement d'obéir. Quand il parut évident qu'Only était "un chien à problèmes", pour reprendre l'expression de Mme Ragner, on le fit rester plus tard pour des cours particuliers. Cela non plus ne changea rien. Il y avait en lui un instinct inexplicable qui le poussait à refuser ce genre de contraintes, un besoin vital de se sentir libre de se promener, de courir et de renifler les fleurs et les excréments des autres chiens.» (page 39)

Only

Winston Groom

Cherche midi

190 pages