Gardienne avertie : sympathique roman pour ados

Ça parle de quoi?

Coralie a douze ans et trois quarts et, à part aller à l'école, elle aime bavarder de tout et de rien avec ses amies, rêvasser sur le beau William et garder des enfants. Car Coralie est fièrement détentrice de sa carte de gardienne avertie et compte s'en servir le plus souvent possible pour se faire de l'argent de poche.

Dans ce deuxième tome de la série Gardienne avertie, intitulé De la concurrence à l'horizon, la jeune fille voit d'un mauvais œil l'arrivée de Flavie dans son quartier. Elle craint que sa nouvelle collègue de classe, qui sait charmer les adultes et qui possède en plus un iPhone, ne lui vole sa clientèle. De plus, Coralie a d'autres soucis en tête: lors d'un voyage dans le sud avec ses parents, elle doit sans cesse s'occuper des trois gamins turbulents du couple d'amis qui les accompagne. Qui plus est, au retour des vacances, elle apprend une très mauvaise nouvelle: son père a perdu son emploi. Devra-t-elle garder davantage pour subvenir à ses nombreux besoins d'adolescente?

On en pense quoi?

Qui est l'auteure?

Un extrait

Gardienne avertie est un peu le penchant québécois de la série littéraire Le Club des Baby-Sitters qui a été très populaire dans les années 1980-1990. L'écriture est simple, les enjeux de Coralie reflètent ceux des adolescents de son âge et on se surprend à s'attacher aux protagonistes malgré leurs problèmes qui peuvent nous paraître très futiles, mais qui pour eux sont synonymes de fin du monde. Le roman est également comique, l'histoire est rafraîchissante et les jeunes qui le liront apprendront certainement des trucs sur quoi faire et quoi ne pas faire lorsqu'ils gardent des enfants. Bref, on mélange ici l'utile et l'agréable. Rien de mieux pour attirer les jeunes, surtout les filles, vers la lecture.Martine Labonté-Chartrand a publié huit livres au cours des deux dernières années. Cette enseignante au secondaire traite non seulement de la littérature jeunesse avec ses séries Populaire et Gardienne avertie, mais aussi de sujets plus matures notamment avec Rester jeune - Le défi ultime de Lucy Tremblay (2016) et Ma vie en horoscope (2015). Selon la jaquette de son dernier roman, elle s'inspire de ses propres souvenirs de jeunesse, mais également des adolescentes qu'elle côtoie dans le cadre de son travail pour créer ses histoires.

«- Coralie, peux-tu surveiller les enfants quelques minutes? Karine et moi aimerions aller visiter quelques boutiques.

François me regarde avec un grand sourire. De mon côté, je plisse les yeux, incertaine de ce que je vais répondre. Ça ne fait même pas une heure que nous avons quitté la maison, nous sommes encore au Canada et il me demande déjà de garder. Hum! Ça n'augure rien de bon pour l'avenir. Est-ce que je devrais lui dire que je suis en vacances, moi aussi?»

Gardienne avertie: de la concurrence à l'horizon

Martine Labonté-Chartrand

Réunis

246 pages