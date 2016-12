L'auteure jeunesse Anique Poitras est décédée

19-12-2016 | 21h05

L'auteure de livres jeunesse Anique Poitras est décédée.

La publication Les libraires a annoncé la nouvelle lundi, précisant que Mme Poitras, qui était âgée de 55 ans, a rendu l'âme durant la nuit de dimanche à lundi.

On lui doit notamment la série Sara, commencée en 1993 avec La lumière blanche, suivi de La deuxième vie et de La chambre d'Éden.

«Figure de proue des lettres québécoises, cette grande dame de la littérature jeunesse aura écrit, en plus de cette série, de nombreux albums (Lancelot, le dragon, La petite maison au grand cœur, Le marchand de câlins) et plusieurs romans (Sauve-moi comme tu m'aimes, La chute du corbeau, L'empreinte de la corneille), a souligné le bimestriel des librairies indépendantes. Ses thèmes de prédilection étaient l'amour, la quête d'identité et la spiritualité et sa plume possédait une juste dose d'humour pour garder son lecteur bien accroché aux pages de ses ouvrages.»