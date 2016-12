Sophie Faucher: un livre né d'une passion

Danielle Goyette 24-12-2016 | 04h00

Elle l'a jouée à la radio, au musée et sur scène; elle nous la présente maintenant dans un album jeunesse. C'est avec émotion que Sophie Faucher nous parle de Frida Kahlo.



D'où est née votre passion pour Frida Kahlo?

Il y a 25 ans, un ami m'a offert sa biographie, que j'ai lue avec bonheur. Puis, un jour où j'ai parlé de Frida à Raconte-moi une histoire, à Radio- Canada, la réalisatrice Line Meloche m'a dit que je devrais écrire sur elle. J'ai alors écrit un radiothéâtre. Plus je découvrais cette femme, plus je voulais la faire connaître. J'ai ensuite monté une pièce qui a enchanté Robert Lepage, qui l'a mise en scène. Nous avons fait une tournée internationale! Ensuite, après avoir monté des lectures théâtralisées de son journal pour une exposition sur les artistes mexicaines pour le Musée des beaux-arts, j'ai ainsi créé mon spectacle Frida Kahlo: correspondance.



Quelle fut l'étincelle à l'origine de cet album jeunesse?

Comment s'est déroulée la création de cette oeuvre?

Pourquoi vouliez-vous présenter Frida Kahlo aux jeunes?

Vous dédiez ce livre à votre mère, Françoise Faucher, et aussi à Kim Yaroshevskaya. Pourquoi?

Au Musée des beaux-arts, j'avais vu à la boutique de très jolies poupées de l'artiste mexicaine établie au Québec Cara Carmina. Nous avons fait connaissance, et ce fut si agréable que je me suis dit que mon prochain livre pour enfants - (j'avais déjà publié Qu'est-ce qu'elle a maman?) -, je le ferais avec elle. Et, en plus, elle rêvait aussi de faire un livre sur Frida!Ce n'était pas évident, car Frida Kahlo a eu une vie difficile. Il fallait trouver le bon angle pour toucher les enfants. Un jour, une dédicace que Marguerite Yourcenar avait écrite pour moi quand j'étais jeune - «Tu es multiple et changeante» - m'est revenue en tête. Nous, les femmes, nous sommes toutes multiples et changeantes, me suis-je dit. J'ai vu alors Frida comme un diamant àplein de facettes! La Frida qui rit, la Frida qui pleure, la Frida qui peint, la Frida qui nage, etc. J'avais trouvé!Parce que cette femme me passionne, mais aussi parce que, petite, elle a subi de l'intimidation. Elle souffrait de poliomyélite, et on l'appelait Jambe-de-bois ou Patte-de-poulet. Puis elle a eu un terrible accident qui l'a clouée au lit. Et elle a découvert sa vocation dans l'art. Frida a été un véritable cas de résilience. Je me suis dit qu'elle pourrait inspirer des fillettes et aussi faire du bien à des enfants si, grâce à elle, ils comprennent qu'ils peuvent devenir quelqu'un malgré leurs différences.

Ma mère est très fière de moi. Et Kim, cette amie de longue date, m'a toujours poussée à écrire. Elle a 93 ans. C'est la première à qui je suis allée porter mon livre. Quand elle m'a dit: «Sophie, il est magnifique, rafraîchissant, il est vrai!», ça m'a tant fait plaisir! Un papa m'a aussi raconté qu'il avait lu mon livre à sa petite de trois ans et le lendemain elle le lui a montré en disant: «Encore!» J'ai soudain réalisé que plein d'enfants allaient maintenant connaître cette merveilleuse Frida Kahlo.

Le livre Frida, c'est moi est offert en librairie. Sophie Faucher présentera en supplémentaire la pièce Frida Kahlo: correspondance, le 19 janvier au Lion d'Or.